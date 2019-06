Odbory se nyní nechtějí přidat k stávkové pohotovosti ve školství

Praha - Školské odbory se zatím nehodlají přidat k případnému vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách, které chystá profesní spolek Pedagogická komora. Nepodpořili by ho ani například zástupci Asociace ředitelů základních škol nebo spolku Učitelská platforma. Podle nich sice současná situace v českém školství není ideální a návrh rozpočtu na příští rok neodpovídá původním slibům vládních představitelů, chtějí s nimi o tom ale dále jednat, zjistila ČTK.

Spolek Pedagogická komora v čele s Radkem Sárközim o víkendu oznámil, že kvůli situaci v českém školství a v obavě, že nynější kroky vlády sníží kvalitu vzdělávání, připravuje vyhlášení stávkové pohotovosti ve školách. Spolek zároveň zveřejnil návrh osmi požadavků na vládu či ministerstvo školství. Požaduje například odbornou revizi inkluze, zvýšení učitelských platů na 130 procent průměrné mzdy v ČR nejpozději od roku 2020 nebo navýšení rozpočtu na školství na unijní průměr, který činí zhruba pět procent hrubého domácího produktu.

Podle předsedy školských odborů ale pro stávkovou pohotovost zatím nedozrál čas, i když odborářům vadí, že návrh rozpočtu na příští rok počítá s navýšením na platy učitelů o 10 procent místo požadovaných 15 procent. "Na rozdíl od pana Sárköziho my ještě jednáme a snažíme se vyjednat ještě nějaký případný posun," řekl. O vyhlášení stávkové pohotovosti by podle něj odboráři rozhodli až podle toho, jak se další jednání vyvinou a jakou by tento krok měl podporu ve školách.

Seznam požadavků spolku je podle Dobšíka nesourodý. "Jsou tam věci, za které se obtížně stávkuje," uvedl. Kromě hospodářských či profesních požadavků, to jsou i věci politické. Jako příklad uvedl žádost o odvolání dvou náměstků ministra školství. "Já si myslím, že říkat, koho má mít za náměstka pan ministr, to jsou věci, které odborům nepřísluší," řekl.

Stávkovou pohotovost spolku by nyní nepodpořili ani předsedkyně Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová či předsedkyně spolku Učitelská platforma Petra Mazancová. "Nemyslím si, že je to v současné době na stávku," řekla Stýblová. Dodala nicméně, že se zatím podrobněji neseznámila s požadavky spolku. Podle Mazancové jsou požadavky komory příliš obecné a s některými - jako třeba s omezením vlivu neziskových organizací - se platforma neztotožňuje.

Sárközi již dříve uvedl, že ministr školství Robert Plaga (ANO) odmítá s jeho spolkem jednat. Zástupci jiných školských organizací ho naopak za otevřený přístup chválili. Podle mluvčí ministra Anety Lednové konzultuje úřad jakékoli úpravy ve vzdělávání s odbornými vzdělávacími asociacemi.

Podle Mazancové je problém v osobě předsedy spolku. "Lidé s ním nechtějí jednat, protože on jedná nekonstruktivním způsobem," řekla. Stýblová doplnila, že se současné vedení ministerstva snaží různé věci řešit, ale není možné očekávat výsledky ihned. "Čekala bych trochu trpělivosti a trochu nadhledu," řekla.

V ČR je přibližně 150.000 učitelů. Spolek Pedagogická komora má zhruba 2500 členů a před časem například spolu s Učitelskou platformou podpořil akci Vidíme to černě, které se zúčastnilo několik stovek pedagogů po celé ČR. Podle Sarköziho je cílem těchto akcí informovat veřejnost, že politici zanedbávají školství, což má negativní dopady na kvalitu výuky. Školské odbory mají kolem 20.000 členů a Učitelská platforma asi 300.