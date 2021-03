Odbory: Pro udržitelnost otevření škol jsou třeba očkování a testy

Praha - Podmínkami udržitelného znovuotevření škol jsou podle školských odborů proočkovanost učitelů, testování žáků a dostatek ochranných pomůcek. Za důležitou považují odboráři také včasnou informovanost o postupu při návratu žáků do škol. ČTK to dnes sdělila mluvčí odborů Jana Kašparová.

Kvůli epidemii covidu-19 jsou od 1. března otevřené jen školy pro děti zdravotníků a dalších profesí, ostatní se učí z domova. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulou středu řekl, že by se děti do škol mohly vrátit ve druhé polovině dubna. Podmínkou by mělo být pravidelné testování. O plánu návratu žáků do lavic mají jednat ministerstva zdravotnictví a školství tento týden. Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by se mohly dohodnout do konce tohoto týdne.

Školské odbory podle Kašparové požadují, aby se do škol postupně vraceli už očkovaní zaměstnanci. Očkovat se mohou od 27. února. Předseda školských odborářů František Dobšík jejich prioritní očkování ocenil. Dosud zdravotníci pedagogům podali 52.100 dávek vakcíny a nepedagogům ve školství 8533. V regionálním školství pracuje asi 330.000 lidí. "Zájem o očkování je velký a podle našich odhadů, kde působíme, je to až 80 procent zaměstnanců jednotlivých škol," řekl Dobšík. Podle něj je ČR jedinou zemí v EU, kde se učitelé přednostně očkují.

Vedle pracovníků škol se v současnosti mohou hlásit o vakcínu lidé starší 70 let, zdravotníci, vybraní členové integrovaného záchranného systému nebo pracovníci kritické infrastruktury. Podle odborníků by se ale mělo od upřednostňování profesí ustoupit. Experti na modelování vývoje situace totiž spočítali, že nejmenší ztráty na životech jsou při očkování striktně podle věku postupně od nejstarších obyvatel.

Kromě očkování pracovníků škol vyzývají odboráři také k tomu, aby se školy po svém znovuotevření pravidelně zásobovaly respirátory. Podobný požadavek měli již dříve. Ministerstvo školství poskytlo školám ke konci února 3,5 milionu respirátorů FFP2. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) počítá s tím, že by je po návratu žáků do škol nosili i očkovaní učitelé. Už v minulosti zároveň Plaga řekl, že ochranné pomůcky pro školy mají zajišťovat především jejich zřizovatelé.

Co se týče testování, preferují odboráři podle Kašparové neinvazivní PCR testy. Zejména mladším dětem by je podle odborů měli dělat doma rodiče, starší žáci by se mohli testovat před výukou sami. Plaga by chtěl, aby se používaly vedle antigenních také testy PCR. Podle rozhodnutí vlády stát pro školy zajistí 7,65 milionu antigenních testů. Antigenní testy jsou levnější a rychlejší, ale méně spolehlivé. Přesnější PCR testy jsou dražší a jejich zpracování trvá déle.

Podle místopředsedkyně školských odborů Markéty Seidlové bude otevření škol prvním vítězným krůčkem v boji s covidem-19. Aby se to podařilo, je ale třeba i včasné komunikace ministerstva školství se školami, sociálními partnery a s rodiči, dodala.