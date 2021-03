Odbory: Premiér nám přislíbil vyšší odměny pro záchranné služby

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil zvýšení odměn pro zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) na 120.000 korun. Napíše ministrovi zdravotnictví, řekla ČTK po dnešním jednání předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Babiš na twitteruuvedl, že se s odboráři na zvýšení shodli. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) chce nadále odměnit záchranáře i nemocniční zdravotníky stejně, uvedla Česká televize (ČT). Odměny pro zdravotníky v nemocnicích až 75.000 korun za druhou vlnu epidemie jdou ze speciálního dotačního fondu, pro ostatní obory ze zdravotního pojištění.

"Uznal náš argument, že zdravotničtí záchranáři nemají na rozdíl od nemocničních zdravotníků žádné další příplatky za práci s pacienty s covidem," uvedla Žitníková. Podle ní 45.000 korun navíc kompenzuje tyto příplatky za práci v infekčním prostředí. Záchranáři podle ní také pracují v ochranných oblecích, nosí i celoobličejové masky nebo musí čistit sanitku po každém pacientovi.

"Záchranáři si stejně jako zdravotníci zaslouží odměny v rozsahu stejném jako za první vlny," uvedl Babiš. Loni v květnu schválila vláda na tyto odměny 1,12 miliardy korun, přímo na odměny zdravotníkům z nich je určeno 840 milionů, další peníze hradily provoz mobilních odběrových týmů pro testování. Pro každého ze 7000 záchranářů z krajských služeb šlo na jaře 40.000 korun.

Blatný v polovině března uvedl, že záchranáři by měli za práci od podzimu v epidemii koronaviru dostat odměnu 75.000 korun, stejně jako ostatní zdravotníci. S vyššími odměnami pro záchranáře než pro nemocniční zdravotníky nadále nesouhlasí. "Asi by se nám velmi těžko obhajovalo, že sestřička, která je 24 hodin na covidovém oddělení a pečuje jenom o covidové pacienty, a původně je to třeba sestra z dětské rehabilitace, která dělá něco, na co původně ani nebyla školena, tak že by měla dostat méně peněz než záchranář," řekl Blatný v ČT.

Za loňský březen až květen zdravotníci v nemocnicích obdrželi navíc 75.000 korun hrubého, ostatním pracovníkům náležela odměna 30.000 korun. Celkem vláda tehdy schválila 11,5 miliardy korun, peníze většina dostala k říjnové výplatě.

O odměny za druhou vlnu epidemie se mají nemocnice hlásit do 9. dubna. Na odměny zdravotníků je vyčleněno 12 miliard korun, částky budou stejné jako loni. Zdravotní pojišťovny pak stejnou částku vyplatí ostatním mimonemocničním oborům. Podle Žitníkové to bude zřejmě v červnu.