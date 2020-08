Odbory požadují růst minimální mzdy na 16.000 Kč

Praha - Odbory požadují pro příští rok navýšení minimální mzdy na 16.000 korun, tedy o 1400 korun. Zrušení superhrubé mzdy navrhují odložit kvůli výpadku rozpočtu, místo toho návrhu zvýšení daňového odpočtu. Po jednání předsedů a předsedkyň svazů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD) to novinářům řekl šéf centrály Josef Středula.

Ministerstvo práce navrhuje, aby od roku 2022 nejnižší výdělek odpovídal polovině průměrné mzdy z předloňska. Návrh pro příští rok zatím Maláčová nezveřejnila. Zaměstnavatelé zdůrazňují, že kvůli koronavirové krizi není možné navyšovat výdělky jako v minulých letech. S minimální mzdou roste i zaručená mzda. O přidání bude jednat tripartita.

Ministerstvo práce v podkladech pro vládu uvedlo, že pokud by se postupovalo podle jím navrhovaného vzorce už v příštím roce, minimální mzda by od ledna stoupla z nynějších 14.600 na 17.100 korun. Zaručená mzda, která se vyplácí v osmi stupních podle odbornosti odpovědnosti a složitosti práce, se pohybuje od minimální mzdy do jejího dvojnásobku. Nejvyšší částka by tak dosahovala zhruba předloňské průměrné mzdy, tedy 34.200 korun. Minimální mzdu loni pobíralo podle resortu asi 140.000 zaměstnanců.

Maláčová už dřív uvedla, že by díky vzorci byl růst minimální mzdy předvídatelný. Po jasném výpočtu dlouhodobě volají i zaměstnavatelé. Shoda na nastavení ale není. Zatímco podle odborů je polovina předloňského výdělku málo, podle zaměstnavatelů je poměr naopak vysoký. Někteří podnikatelé uvádějí, že pokud musí podle nařízení přidávat lidem s nízkou kvalifikací, nezbývá jim pak na navýšení výdělků schopných zaměstnanců.

"Český poměr průměrné mzdy k minimální mzdě je nejhorší ze zemí, které mají státem stanovenou minimální mzdu. Umíme si představit částku mezi 48 a 50 procenty, ale průměrné mzdy v minulém roce, ne předminulém," uvedl Středula.

Maláčová navrhovala stanovit vždy od ledna minimální mzdu jako polovinu předloňské průměrné mzdy už před dvěma roky. Záměr neuspěl. Shoda na něm nebyla, z novely zákoníku práce tak vzorec vypadl. Kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slíbil, že závazná pravidla pro předvídatelný růst minimální mzdy připraví. Podle Středuly se ale do sněmovních voleb v příštím roce "nedá domnívat, že by ke shodě mezi zaměstnanci a zaměstnavateli došlo".