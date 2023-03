Odbory osloví pracovníky škol, aby kvůli platům zakládali stávkové výbory

Praha - Předáci školských odborů osloví pracovníky škol, aby zakládali stávkové výbory. Rozhodlo o tom předsednictvo Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství (ČMOS PŠ), řekla ČTK jeho mluvčí Jana Kašparová. Podle ní se nejedná o stávkovou pohotovost, odboráři chtějí být ale připraveni na případné protesty. Požadují, aby od příštího roku dostali plat ve výši 130 procent průměrné hrubé měsíční odměny všichni pedagogičtí pracovníci. Rovněž chtějí navýšení výdělků nepedagogických pracovníkům ve školách a úpravu tarifů pro pedagogy.

"Předsednictvo ČMOS pracovníků školství pověřuje vedení svazu k organizaci a přípravě protestu a vyzývá k zakládání stávkových výborů ve školách," usnesli se odboráři.

Členové předsednictva ČMOS PŠ rovněž vyjádřili "velké zklamání nad postojem vlády". "(Vláda) ustupuje ze svých slibů o prioritě ve vzdělávání a hledá nesystémově škrty, doslova kde se dá. Vnáší tím mezi pedagogy neodůvodnitelné dělení na učitele a pedagogy druhé kategorie," uvedlo předsednictvo odborové organizace.

Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka odboráři chtějí, aby do základní složky výdělku učitelů šlo 80 procent z částky, o kterou se pedagogům letos navýší platy. Zbylých 20 procent by podle návrhu odborářů mělo být rozděleno na odměnách. Požadavek zástupci odborů podle Dobšíka opakovaně představili na takzvané malé školské tripartitě, naposledy 13. března. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová ČTK o den později řekla, že úřad návrh školských odborářů předloží vládě.

Odboráři požadují také to, aby se všem pedagogickým pracovníkům upravily platy na garantovanou výši k průměrné hrubé měsíční mzdě v ČR. Podpořili původní vládní návrh k nyní projednávané novele zákona o pedagogických pracovnících a novele školského zákona. Ten počítal s tím, že by objem peněz na platy pedagogických pracovníků byl stanoven na nejméně 1,404násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v Česku vždy za předminulý rok. Nesouhlasně se odboráři vyjádřili k návrhu koaličních poslanců, podle kterého by se měl zákonem stanovit plat pouze učitelům, a to na 130 procentech průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR.

Podle odborářů bude schválení pozměňovacího návrhu, kdy má výše platu učitelů a ostatních pedagogických pracovníků vycházet z průměrné mzdy dosažené v roce 2022, znamenat to, že v roce 2024 se na platech ve školství bude šetřit. Průměrný měsíční výdělek pedagogického pracovníka tak bude podle propočtů odborářů příští rok 49.800 korun, zatímco v případě schválení vládního návrhu by byl 56.655 korun. Rovněž učitelé dostanou méně v porovnáním s vládním návrhem, uvedly odbory.

Premiér Petr Fiala (ODS) dnes zopakoval, že jeho vláda významně navýšila rozpočet školství, záměr zákonem garantovat výši platů nějaké profese označil za unikátní počin. Při návštěvě Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) uvedl, že zástupci vlády vedou se školskými odbory jednání a je na každém aktéru, aby zvážil svoji strategii.