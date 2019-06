Odbory Opery ND a Státní opery mají stávkovou pohotovost

Praha - Odborové organizace Opery Národního divadla (ND) a Státní opery (SO) vyhlásily stávkovou pohotovost. Důvodem je podle jejich zástupců netransparentní a nekoncepční řízení Národního divadla, které ohrožuje stabilitu Opery ND a SO i hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Požadují nejen nové obsazení pozice uměleckého ředitele Opery ND a SO a hudebního ředitele Státní opery, ale i výběrové řízení na místo ředitele Národního divadla. Zástupci odborů to dnes uvedli na tiskové konferenci. Vyjádření vedení Národního divadla ČTK zjišťuje.

Zaměstnanci a umělci ND nedávno v otevřeném dopise požadovali vysvětlení okolností nástupu uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery Pera Boyea Hansena, který se má funkce ujmout 1. srpna.

Na konci května na post ředitelky Opery ND a Státní opery rezignovala Silvia Hroncová. Následovala tak uměleckého ředitele Opery ND Petra Kofroně. Hroncová mezi důvody svého kroku uvedla "dlouhodobě nevyjasněnou situaci spojenou s novou sezonou, rozdílné názory na budoucí směřování opery, na její organizační a personální strukturu a obsazení i chod opery".

Zaměstnanci a umělci ND minulý měsíc v otevřeném dopise požadovali po řediteli ND Janu Burianovi vysvětlení okolností nástupu uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery norského divadelního režiséra Hansena. Dopis podepsalo 339 osobností, v ND je zaměstnáno kolem 1200 lidí. Podle organizátorů dopisu Hansen, který byl před nástupem do funkce uměleckého ředitele jmenován poradcem ředitele ND Buriana, za devítiměsíční působení v této funkci nepředstavil základní vizi a uvedl soubor opery do krizového stavu.

Vedení Národního divadla si za změnami stojí. Mluvčí první scény Tomáš Staněk uvedl, že vedení ND mrzí, že se Hroncová nevyrovnala s dlouho připravovanými změnami, které jsou přirozenou součástí vývoje kulturní instituce. Slíbil, že vedení v blízké době oznámí jméno nového správního ředitele opery.