Odbory nesouhlasí kvůli platům učitelů s návrhem rozpočtu na příští rok

Praha - Podvodem na pracovnících ve školách je podle odborů návrh státního rozpočtu na příští rok. Učitelé nebudou mít v roce 2024 výdělek ve výši 130 procent průměrné mzdy, přestože to ukládá zákon, řekla dnes ČTK v reakci na návrh odeslaný dnes vládou do Sněmovny místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Školy podle ní dostanou méně peněz na platy pro ostatní pracovníky, kterým tak ředitelé budou muset platy dorovnávat z peněz pro učitele. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) dnes na síti X napsal, že rozpočet umožňuje dostát závazku zvýšení platů učitelů. Náměstek ministra Jiří Nantl (ODS) ale nedávno řekl deníku Právo, že základem pro výpočet valorizace platů učitelů je průměrná mzda za rok 2022.

I podle Seidlové plyne z návrhu, že základem pro navyšování učitelských platů bude mzda za loňský rok. Výdělek učitelů tak bude podle odborů činit jen 113 procent aktuální průměrné mzdy. Ministerstvo financí po schválení návrhu rozpočtu vládou uvedlo, že průměrný plat učitele příští rok stoupne na 52.426 korun. To je asi 130 procent průměrné hrubé mzdy zaměstnanců v Česku za rok 2022, která podle Českého statistického úřadu tehdy činila 40.317 korun. Letos už podle posledních údajů statistiků za druhé čtvrtletí roku stoupla na 43.193 korun.

Odbory navíc kritizují, že z peněz pro ostatní zaměstnance, jako jsou speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé, školníci či kuchařky, byla ubrána dvě procenta. "Ve finále se ředitelé budou potýkat s tím, že z balíku peněz, který je určen na platy pro učitele, dají těmto zaměstnancům, aby neodešli, aby provoz zabezpečili," uvedla Seidlová.

Negativní dopad na výdělky ve školách může mít podle ní i návrh, aby školy hradily nemocenskou zaměstnanců nově z mzdových prostředků. Nyní prvních 14 dnů nemoci platí z peněz na tzv. ostatní neinvestiční náklady. Z nich v současnosti školy hradí i pomůcky nebo další vzdělávání pedagogů. Že by se nemocenská neplatila z peněz určených na pomůcky Seidlová vítá, ale změna by podle ní neměla být na úkor odměňování zaměstnanců. Vypracovat nový systém úhrady nemocenské zadal ministerstvu v říjnu tehdejší ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Stávající systém dříve kritizovali představitelé odborů i školských asociací.

Ministr Bek trvá na tom, že návrh rozpočtu umožňuje dostát závazku navýšení platů učitelů. "Mimo to existuje na vládní úrovni dohoda, že budou v příštím roce uvolněny do školství další dodatečné prostředky ve výši čtyři miliardy ze státního rozpočtu na reformu a investice do infrastruktury," napsal na síti X. Náměstek ministra Nantl však řekl deníku Právo, že se cíle, aby platy učitelů činily 130 procent průměrné mzdy, nepodaří dosáhnout. Mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová dnes ČTK řekla, že ministerstvo podrobnosti k rozpočtu představí na tiskové konferenci 3. října.