Odbory navrhují zavést případně při nákaze koronavirem kurzarbeit

Praha - Odbory navrhují, aby se při případné rozsáhlejší karanténě kvůli možné nákaze novým koronavirem zavedl v Česku takzvaný kurzarbeit. Stát by tak při omezení či zastavení výroby či provozu zaměstnavatelům přispíval na mzdy pracovníků, aby se jejich příjem nepropadl. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) to dnes uvedla v tiskové zprávě, kterou zaslala ČTK.

Při takzvaném kurzarbeitu, který se využívá například za krize, se krátí pracovní doba. Snížený výdělek pracovníkům doplácí stát. Nemusí tak hradit podpory v nezaměstnanost, firma totiž nikoho kvůli omezení produkce nepropustí.

"Může se stát, že některé firmy či poskytovatelé služeb by byli nuceni zastavit výrobu či činnost, a to může vážně dopadnout i na další subjekty a subdodavatské firmy. Bylo by dobře v takovém případě v režimu kurzarbeitu pomoci zaměstnavatelům dotací mezd zaměstnancům s tím, že by nedošlo k propadu jejich příjmů," uvedl předák ČMKOS Josef Středula. Podle něj by se díky zachování kupní síly nebrzdila ekonomika.

O opatřeních proti dopadům případné nákazy chtěli odboráři jednat s vládou a zaměstnavateli na dnešní tripartitě. Zasedání se ale přesunulo na 16. března.

Pracovníci, kteří by skončili kvůli ochraně před šířením koronaviru v karanténě, mají nárok na náhradu výdělku. V prvních dvou týdnech izolace jim ji vyplácí zaměstnavatel. Lidé by měli dostat 60 procent základu své průměrné mzdy či platu. Vyplývá to ze zákoníku práce a dalších norem. Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) platí stejná pravidla, pokud se lidé v karanténě ocitli v jiné zemi EU či ve státě, s nímž má Česko smlouvu o zabezpečení.