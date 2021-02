Odbory navrhují zavedení celostátního lockdownu kolem Velikonoc

Praha - Odbory navrhují zavedení takzvaného lockdownu v Česku, a to kolem Velikonoc. Podle odborářů by celostátní uzávěra zhruba na deset dnů pomohla zvládat zhoršující se epidemickou situace. Na tiskové konferenci po dnešním jednání tripartity to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

"Odbory na jednání tripartity přišly s návrhem, aby se vyhlásil velikonoční lockdown. Situaci považujeme za neuvěřitelnou. Vše doprovází chaos," uvedl Středula. Podle něj zdravotnímu systému hrozí kvůli šíření covidu "totální kolaps" a zdravotníci jsou přetížení. Předák poukazoval na to, že vláda nařízení vyhlašuje ze dne na den. Kritizoval to, že se opatření netýkají pracovišť.

Velikonoce budou téměř za šest týdnů. Odbory navrhují, aby se provoz omezil třeba pár dnů před Velkým pátkem a pár dnů po svátečním pondělí. Dohromady by uzávěra i se svátky trvala téměř deset dnů. "Říkáme to dopředu, ať se tím vláda může zabývat, může to řádně projednat, ať se nedostane pod tlak," zdůvodnil prodlevu do Velikonoc Středula.

Odboráři a zaměstnavatelé chtěli na tripartitním jednání od premiéra a ministrů dnes slyšet, jaké kroky kabinet pro zvládnutí situace zvažuje a jaké chystá. O nastavení opatření chtěli jednat.

"Nedozvěděli jsme se nic... Nechodíme na tripartitu, abychom jen poslouchali. Chceme vědět konkrétní návrhy řešení situace a škálu opatření, všechny informace hovoří o zhoršování situace a hrozícím kolapsu zdravotnictví," uvedl Středula.

Jeho slova potvrdil šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. "Čekali jsme, co bude doporučeno firmám v oblasti testování, zlepšení systému očkování a distribuce očkovacích látek, to jsme bohužel nedostali. Je pravda, pan předseda vlády nedovolil ani členům vlády, aby na to reagovali. Řekl, že to bude projednáno na vládě," uvedl Hanák.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) by vláda měla oznamovat opatření, která projednala a případně schválila. "Diskuse nebyla o tom, že něco nechceme říct. Poslední dobou je ale čím dál tím častější, že kdekoliv kdykoliv cokoliv řekneme ve smyslu opatření, během několika hodin už o tom mluví prakticky všichni," uvedl Havlíček.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) míní, že by se v nynější situaci měla projednávat všechna opatření, která by omezila kontakty lidí. "Je to vysoce žádoucí. Na vládě se dozvíme návrhy ministerstva zdravotnictví. To je resort, který je za to zodpovědný," dodala Maláčová.

Odbory uzávěru navrhovaly už loni. Tehdy doporučovaly zastavení provozu a omezení kontaktů na minimum kolem 17. listopadu. S návrhem neuspěly.