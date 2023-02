Odbory kritizují, že s nimi vláda nejedná o reformě penzí, zmiňují protesty

Praha - Vedení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) ostře kritizuje vládu za to, že s nimi nejedná o reformě penzí. Označuje to za narušení sociálního dialogu. Největší odborová centrála kvůli tomu píše premiérovi Petrovi Fialovi (ODS). Žádá o projednání návrhů na změnu penzijního systému na březnové tripartitě. Novinářům to řekl předák ČMKOS Josef Středula. Podle něj odboráři z nejsilnějšího svazu KOVO debatují o podobě protestních akcí. Odbory kritizují mimo jiné záměr dál postupně zvyšovat důchodový věk až na 68 let. ČMKOS se staví i proti navrhovanému omezení mimořádné valorizace důchodů v červnu. Předáci mluví o porušení ústavnosti, a to kvůli případné retroaktivitě, principu očekávání či rovnému zacházení.

"Mezi květnem a dneškem neproběhla žádná debata o podobě důchodové reformy. To je narušení sociálního dialogu po všech stránkách," uvedl Středula. Odbory si stěžují na to, že jim vláda neposkytuje ani podklady, nebo je neposílá včas. "Včera před polednem (ve čtvrtek) jsme obdrželi návrh změny zákona o valorizaci, připomínky máme dát do dneška, vláda to projedná v pondělí. To není sociální dialog, není to ani hra na dialog, je to ignorování sociálního dialogu," řekl Středula.

Tripartita se má sejít 6. března. Odborová centrála žádá, aby o chystané reformě zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů na zasedání diskutovali. Předák ČMKOS kvůli tomu píše premiérovi. Odboráři chtěli mít své zastoupení i v důchodovém týmu ministra práce, jednání se ale neúčastní.

Odbory se staví proti záměru navyšovat důchodový věk. Volají po dřívějším důchodu pro lidi v náročných povoláních. Požadují, aby tato skupina byla širší. Kritizují také případné snižování odvodů. Odmítají omezení mimořádné valorizace v červnu. Podle místopředsedy ČMKOS Víta Samka návrh porušuje ústavnost, a to kvůli retroaktivitě, principu očekávání i rovnému zacházení. "K tomuto dni je známo, jaká má být valorizace důchodů. Česká vláda má vydat pouze technické nařízení. Legitimní očekávání každého důchodce je opřené o znalost nynější právní úpravy," uvedl Samek.

Podle Středuly odborový svaz KOVO začal jednat o podobě protestních akcí. Odborářům vadí hlavně zamýšlené navyšování důchodového věku. "ČMKOS jednoznačně podpoří kroky svazu KOVO a vyzve případně další svazy k následování," uvedl Středula.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Sdružuje 31 odborových svazů se zhruba 270.000 členy.

Jurečka postrádá u odborářů řešení udržitelnosti důchodového systému

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) postrádá od odborů, které se vymezují proti plánovaným změnám v důchodech, návrhy na řešení udržitelnosti penzijního systému. Novinářům dnes řekl, že názor odborů zná a komunikuje s nimi na odborné bázi. Schůzku s odboráři domluvenou nemá, počítá, že se s nimi setká nejpozději na zasedání zástupců vlády, zaměstnavatelů a odborů v polovině března.

"Musím se ptát, jaká jsou řešení odborů, aby tady byl udržitelný důchodový systém, abychom byli schopni lidem zabezpečit kvalitu života i po roce 2030, 2040 a podobně. A zatím jsem na to opravdu objektivní odpověď, která je schopná reflektovat celou tu situaci, neslyšel," uvedl Jurečka. Je podle něj třeba vnímat kontext - státní rozpočet, jeho možnosti, tempo zadlužování. Vláda proto plánuje v červnu zvýšit důchody méně, než stanovuje zákon. Stát podle něj musí mít i peníze na pomoc dalším částem společnosti, lidem, jejichž finanční situace se loni výrazně zhoršovala, na rozdíl od lidí, kteří pobírají důchody valorizované loni plně na úroveň inflace.

Pětikoaliční kabinet v programovém prohlášení slibuje, že reformu provede. Premiér Petr Fiala (ODS) v posledních dnech několikrát zopakoval, že reformování systému důchodů je nutné, aby byl udržitelný i pro příští generace penzistů. Podotkl, že změny měly provést už předchozí vlády. Podle ekonomů a některých politiků není možné v nynější podobě důchody dlouhodobě udržet, systém se propadá do dluhů. Podle schváleného rozpočtu jsou letos výdaje na důchody o 62,5 miliardy korun vyšší než příjmy. Suma nezahrnuje ještě připravovanou mimořádnou červnovou valorizaci.

Ministři zatím zmiňují zrušení stropu na důchodový věk. Ten se nyní každý rok o pár měsíců posouvá, zastavit by se měl v příštím desetiletí na 65 letech. Vládní politici mluví o tom, že by se pak ale mělo dál v postupném navyšování pokračovat až do 68 let, a to podle prodlužování života. Podle zástupců vládní koalice by se mělo upravit i spoření na stáří, aby ho lidé čerpali každý měsíc jako část důchodu. Zmiňuje se také přiblížení odvodů osob samostatně výdělečně činných odvodům zaměstnanců, zkrácení povinné doby pojištění z 35 na 25 let či dřívější důchod pro náročné profese. V programové prohlášení vláda píše o zvýšení solidární části důchodu či o snížení odvodů zaměstnavatelům. Ministři už uvedli, že vzhledem k zadlužování nebude pokles sazby pojistného možný.