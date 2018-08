Ostrava - Odbory kritizují dosavadní způsob prodeje ostravské huti ArcelorMittal Ostrava (AMO) jako nedůvěryhodný. Domnívají se, že majitel huti, skupina ArcelorMittal, nepostupuje vůči zaměstnancům transparentně a chtějí od něj víc informací, především o zájemcích o koupi huti. ČTK to dnes sdělila předsedkyně ZO OS KOVO Energetika Alena Sobolová. Deník Právo dnes napsal, že zájemci jsou dva, britská British Steel a indická Liberty Steel.

Skupina ArcelorMittal kupuje italskou huť Ilva a kvůli zachování hospodářské soutěže se musí zbavit několika podniků v Evropě včetně huti v Ostravě. Sobolová uvedla, že že odbory chtějí být písemně seznámeny s názvy všech firem, které podaly závazné nabídky na koupi.

Firma by odbory podle Sobolové měla bezodkladně informovat po termínové uzávěrce pro podávání nabídek. "Žádáme o zajištění osobní komunikace představitelů odborů s odpovědnými manažery těchto firem ještě před rozhodnutím o prodeji a podpisem kupní smlouvy, to znamená, aby odborové organizace byly konzultační součástí procesu prodeje," uvedla Sobolová.

Odbory zároveň žádají záruky budoucího fungování podniku, a to minimálně pět let od prodeje, chtějí i záruky zaměstnanosti či objemu výroby, který by měl být minimálně 2,2 milionu tun ročně. Aktivně by se podle nich měl zapojit stát.

Deník Právo uvedl informace o zájemcích s odvoláním na předsedu odborů AMO Vítězslava Praka. Britská firma se zástupci odborářů jako jediná jednala, u indické společnosti jde o neoficiální informace, uvedl Prak.

Evropská komise v květnu největšímu světovému výrobci oceli ArcelorMittal schválila záměr převzít Ilvu, která je největší ocelárnou v Evropě.

ArcelorMittal je největším producentem oceli na světě. Působí ve více než 60 zemích světa. Je předním dodavatelem ocelových výrobků automobilovému průmyslu, stavebnictví, pro výrobu domácích spotřebičů nebo obalů. Akciová společnost ArcelorMittal Ostrava patří do skupiny ArcelorMittal. Ročně vyrábí více než dva miliony tun oceli pro stavebnictví a strojírenství. Je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají téměř 7000 zaměstnanců.