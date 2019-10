Praha - Školské odbory jsou připraveny vyhlásit jednodenní stávku ve školách, pokud by v příštích dnech neuspěly s požadavkem na navýšení základu platu učitelů o deset procent od ledna. Nesouhlasí s navrhovaným vládním nařízením, aby se tarify zvedly všem pedagogům stejně o 2700 korun. Rozhodnout chtějí v brzké době po dalších jednáních. Novinářům to dnes po zasedání vedení školského svazu řekl předák František Dobšík.

Vláda počítá v navrhovaném rozpočtu na příští rok s navýšením sumy na platy o deset procent. Podle Dobšíka by to stačilo na zvednutí základu výdělků učitelů o 12 procent. Odbory trvají na tom, aby se tarify zvedly o deset procent, zbývající peníze by zůstaly na odměny.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) už dřív řekl, že si učitelé mají od ledna polepšit v průměru o 3600 korun. Navrhl, aby všichni pedagogové dostali do tarifu 2700 korun a zbývajících v průměru 900 korun se rozdělilo na odměny.