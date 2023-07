Odbory herců v Hollywoodu se nedohodly se studii a budou hlasovat o stávce

Los Angeles - Vyjednavači odborového svazu amerických herců a televizních a rozhlasových umělců (SAG-AFTRA) doporučili odborům zahájit stávku poté, co jejich vyjednávání s filmovými studii selhalo. Hlasování podle Reuters proběhne dnes a herci by se mohli v protestech připojit ke scénáristům, kteří už několik měsíců usilují o vyšší odměny, lepší podmínky pojištění nebo záruky týkající se umělé inteligence. O totéž usilují i herci.

"Po více než čtyřech týdnech vyjednávání svaz producentů AMPTP, který sdružuje největší studia a platformy, včetně Amazonu, Applu, Disney, Netflixu, Sony, Paramountu, Warner Bros Discovery a NBCUniversial, není ochotný nabídnout férovou dohodu na klíčových tématech, která jsou pro vás důležitá," sdělil hlavní vyjednavač odborů Fran Drescher členům SAG-AFTRA v dnešním prohlášení.

Stejně jako stávkující scénáristé se i herci obávají, že jejich profesi ohrožují stále se vyvíjející nástroje umělé inteligence a že z jejich odměn ukrajují streamovací platformy.

Stávka scénáristů přiměla producenty vysílat populární talk-show ze záznamů a pro celou sezónu narušila televizní produkci i natáčení velkorozpočtových filmů. Pokud by se ke scénáristům přidali i herci, znamenalo by to prozatímní konec probíhajících produkcí v hollywoodských studiích a mediální společnosti by byly pod větším tlakem, píše Reuters.

List Variety ve středu informoval, že krizového konferenčního jednání se v pondělí zúčastnilo několik nejvýše postavených lidí v branži - šéfka televizní sekce Disney Dana Waldenová a filmové sekce Alan Bergman, šéf Warner Bros. Discovery David Zaslav a výkonný spoluředitel Netflixu Ted Sarandos. Ve snaze zabránit stávce budou dotyční usilovat, aby se do vyjednávání jako mediátoři zapojili zástupci talentových agentur, píše Variety.

SAG-AFTRA sdružuje asi 160.000 herců, novinářů, zpěváků, hlasových herců, rozhlasových pracovníků i dalších profesionálů s oblasti médií.