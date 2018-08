Praha - Odbory chystají na 11. září shromáždění, na kterém se chtějí připravit na vyjednávání o zvýšení mezd ve firmách. Do Prahy by mělo dorazit na 1500 odborářů z celé republiky. Akce je součástí odborářské kampaně Konec levné práce. Letos se však program zaměří nejen na výdělky, ale také na bezpečnost práce. ČTK to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

"Přijedou odboráři z celé republiky, kteří převážně mají na starosti kolektivní vyjednávání. Zveřejníme samozřejmě své požadavky na růst mezd. Chceme se ale zaměřit i na bezpečnost práce, o níž se moc nemluví," uvedl Středula.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Zastřešuje 29 svazů s asi 300.000 členů. Zájmy zaměstnanců veřejného sektoru hájí 13 svazů a v soukromém sektoru 16 svazů. Nejsilnějším z nich je svaz KOVO. ČMKOS pro příští rok prosazuje ve veřejné sféře navýšení platových tarifů o deset procent všem. Dá se očekávat, že podobný bude požadavek i na přidávání ve firmách.

Podle informačního systému o průměrném výdělku, který má ministerstvo práce, loni průměrná mzda v soukromém sektoru dosáhla 30.930 korun. Zvýšila se meziročně o 6,8 procenta. Polovina pracovníků vydělávala nad 26.037 korun, tento medián se zvedl o 7,3 procenta. Celkem v privátní sféře bylo 3,06 milionu zaměstnanců.

Ve veřejném sektoru pracovalo loni 634.700 lidí. Průměrný plat činil 31.968 korun a proti předchozímu roku rostl o 8,4 procenta. Pod průměrem bylo 62 procent pracovníků. Polovina zaměstnanců měla víc než 29.840 korun, je to meziročně o 7,6 procenta víc.

Zaměstnavatelé se tlaku na přidávání brání. Jejich zástupci v tripartitě uvádějí, že firmy přidávají samy, aby si při dnešním nedostatku lidí na trhu práce zajistily a udržely pracovní síly. Podnikatelé argumentují tím, že by se růst měl řídit i podle produktivity, která se zvedá pomaleji. Zdůrazňují, že v některých odvětvích si podniky i přes hospodářský růst nemohou větší přidávání dovolit. Odboráři jsou přesvědčeni o tom, že bez jejich tlaku by se výdělky zvyšovaly mnohem pomaleji.

Odborářské setkání před začátkem vyjednávání o mzdách se poprvé konalo v roce 2015. Od té doby se odboroví vyjednavači v Praze scházejí ve sportovní hale v Libni každý rok a mobilizují své síly. Nechybí vlajky jednotlivých svazů, dramatická hudba, motivační videa na velkoplošných obrazovkách i promítání statistických údajů. Podle Středuly by scénář letošního shromáždění měl být podobný jako v minulých letech, objevit by se v něm ale mělo i několik novinek. Předák je nechtěl prozradit. Nepočítá se s vystoupením zahraničních odborových předáků, mluvit by měli jen čeští odboráři. Jediným hostem mimo odborářské řady má být ekonomka Ilona Švihlíková.