Odbory by chtěly růst platů k 10 pct, zaměstnavatelé o inflaci

Praha - Požadavky odborářů na zvýšení platů ve veřejném sektoru pro příští rok se budou blížit deseti procentům. Odbory budou žádat přidání celé sumy do základu výdělků, ne do odměn. Novinářům to dnes před mimořádným jednáním tripartity řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle zaměstnavatelů by se platy ve veřejné správě a službách měly kvůli zpomalování ekonomiky zvedat mírněji, a to o inflaci, uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Odboráři a podnikatelé se shodují na tom, že výrazněji by si ale měli přilepšit učitelé a zdravotníci.

"Přidání budeme rozhodně chtít do tarifů. Nadtarifní složka se stala součástí hry, komu by mohla pomoci, nakonec nepomohla nikomu... Rozpětí našeho požadavku, který zveřejníme, se bude blížit všeobecně deseti procentům," řekl novinářům Středula. Podotkl, že premiér Andrej Babiš (ANO) zmínil opakovaně, jak se české ekonomice daří a v jaké skvělé kondici je státní rozpočet, mělo by se to promítnout i do odměňování.

Odboráři a zaměstnavatelé se shodují na tom, že by učitelé měli dostat slíbených 15 procent peněz navíc. Podle Hanáka by se suma měla rozdělit napůl - polovina do tarifů a polovina do odměn. Oba sociální partneři zmiňují požadavek na výraznější přidání i ve zdravotnictví. "Růst ostatních platů by měl zůstat kolem inflace, protože tato země na to nebude mít," uvedl šéf Svazu průmyslu a dopravy, poukázal na zpomalování tempa ekonomiky.

Ve veřejné správě a službách pracovalo loni 640.700 lidí - učitelů, hasičů, zdravotníků, úředníků, policistů a dalších profesí. Průměrný plat se dostal na 35.437 korun. Proti roku 2017 se v minulém roce zvedl o 10,8 procenta. Odměny tvořily 7,2 procenta průměrného výdělku. Naposledy se platy zvyšovaly letos v lednu. Tarify - tedy základ příjmu - se upravily od dvou do sedmi procent podle profesí, učitelům pak o deset procent. Velká část peněz měla putovat do odměn. Babiš už dřív řekl, že takové zvyšování výdělků jako v minulých letech kvůli zpomalování hospodářského růstu neočekává.

Vláda svou představu o růstu výdělků zatím neoznámila. Podle konvergenčního programu, který v dubnu zveřejnilo ministerstvo financí, by se suma na platy měla příští rok proti letošku zvednout o 5,9 procenta. Vládní politici několikrát zopakovali, že slib učitelům o patnáctiprocentním růstu výdělku dodrží.

Odboráři i zaměstnavatelé si dnes stěžovali na to, že jim vláda před mimořádným jednáním tripartity neposkytla žádné podklady s navrhovanou podobou rozpočtu. "Podle mého pohledu vláda neplní svoji roli. Jestli jdu na nějaké jednání a chci něco po sociálních partnerech, mám poslat podklady. Do této doby jsem nic nedostal a asi ani ostatní," řekl těsně před jednáním Hanák. Středula dodal, že když má tripartita o něčem jednat, musí mít předem potřebné materiály.