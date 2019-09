Odbory budou jednat s ministrem Plagou o platech ve školství - video

Praha - Školští odboráři a zástupci zaměstnavatelů budou dnes jednat s ministrem školství Robertem Plagou (ANO) o růstu platů ve školách. Návrh rozpočtu na příští rok počítá pro učitele s navýšením o deset procent, zatím ale chybí dohoda o rozdělení peněz mezi tarify a nadtarify. Ministr chce nechat část na růst odměn a příplatků, odboráři požadují všechny peníze do pevného základu platu. Po jednání hodlají oznámit svůj postoj k případným protestům.

Ministr minulý týden navrhl, aby si každý učitel přilepšil příští rok stejně o 1750 korun a zbytek z desetiprocentního navýšení šel do odměn a příplatků. V průměru by se podle něj mohly platy učitelů zvednout přibližně o 3500 korun. Odbory se ale obávají, že ministerstvo může peníze určené na nadtarify použít na nový způsob financování škol, který má začít fungovat od ledna. Slibovaný desetiprocentní růst by se pak podle odborářů k učitelům nemusel dostat. Poukazují zároveň na to, že platy rostou i v dalších částech veřejné správy a že vláda slíbila, že školství bude její prioritou.

Vláda se zavázala, že do roku 2021 zvýší průměrné výdělky ve školství minimálně na 150 procent úrovně z roku 2017, která u učitelů činila dle statistik ministerstva školství 31.632 korun. Jejich platy by tak měly vzrůst na zhruba 47.500 korun. Ministr slíbil, že se zvednou na alespoň 45.000 korun. Průměrný příjem vyučujících v letošním prvním čtvrtletí činil 36.224 korun.

Odboráři dlouhodobě usilují o navýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy, chtěli toho docílit do roku 2020. Pokud by tomu odměňování pedagogů nyní odpovídalo, museli by brát v průměru kolem 44.500 korun. Ve skutečnosti byly jejich platy v prvním letošním čtvrtletí ve výši zhruba 106 procent průměrné mzdy.