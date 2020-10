Odbory a zaměstnavatelé žádají prodloužení Antiviru

Praha - Odbory a zaměstnavatelé navrhují prodloužit dočasný program Antivirus s příspěvky na mzdy o další dva měsíce, tedy do konce roku. Věří tomu, že se do té doby podaří přijmout zákon s pravidly systémového kurzarbeitu. ČTK to řekli předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle Hospodářské komory by vláda měla zvážit znovu také odpuštění sociálních odvodů menším firmám.

Sněmovna dnes poslala novelu s pravidly zkrácené práce se státním příspěvkem do dalšího projednávání. Výbory na to mají 60 dnů. Nový kurzarbeit měl přitom podle vládního plánu od listopadu navázat na Antivirus. Stát z něj vyplácí dva druhy příspěvků. Příspěvek A dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 korun superhrubé mzdy. Podpora C představuje prominutí sociálních odvodů menším firmám za červen až srpen.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na pondělním sněmu podnikatelů zmínil očekávané rozhodování o prodloužení Antiviru a zavedení kurzarbeitu. O protikoronavirových opatřeních chce ve čtvrtek jednat se šéfy sněmovních stran.

"Je jisté, že se bude muset Antivirus prodloužit. Měl by fungovat do doby, než bude systémový nástroj," řekl dnes Rafaj. Podle něj je zatím obtížné říct, dokdy a v jaké podobě by měl program Antivirus zůstat. Naznačit by to mohl výsledek čtvrtečního jednání lídrů stran. "To bude klíčové, jak se najde shoda na schvalování (kurzarbeitu) ve Sněmovně," dodal Rafaj. Podle něj tak další postup závisí na "velké politice".

Podle odborů je třeba Antivirus prodloužit do konce roku ze dvou důvodů - aby měla Sněmovna na zákon dost času a aby podnikatelé měli jistotu podpory v době druhé koronavirové vlny. "Lépe je nejdřív diskutovat a provést nutné změny v návrhu novely, pak se dá dohodnout na zkrácení lhůt pro projednávání," řekl Středula. Je přesvědčen, že do konce roku se dá přijetí zákona stihnout.

Vláda už několikrát program Antivirus prodlužovala. Naposledy o něm rozhodovala v srpnu, kdy měl končit. Odbory i zaměstnavatelé od počátku požadovali pokračování do konce roku. Vláda nakonec nečekaně rozhodla o prodloužení o dva měsíce do konce října s tím, že od listopadu začne platit zákon s kurzarbeitem. "Měl by se chytnout za nos ten, kdo tohle ve vládě prosadil," řekl Středula.

Také Hospodářská komora uvedla, že zpoždění kurzarbeitu předpokládala, proto začala začátkem října s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD) jednat o prodloužení programu. Navrhuje další odpuštění odvodů a vyplácení příspěvků lidem ze zavřených provozů a v karanténě.

"Považujeme za důležité, aby vláda zvážila pokračování či spíše znovuobnovení programu Antivirus C, tedy novou aktivaci zákona o prominutí sociálního pojistného. Samozřejmě, že bez ohledu na účinnost nového kurzarbeitu musí v podmínkách nouzového stavu a mimořádných opatření, budou-li účinná i po 31. říjnu, pokračovat dále i režim A," sdělila ČTK komora. Její mluvčí Miroslav Diro uvedl, že podle průzkumu malé podniky nejvíc žádají právě o odpuštění odvodů.

Rafaj podotkl, že firmy jsou dál v obtížné situaci. Zatím není jasné, jak by na ně mohlo dopadnout páteční zpřísnění omezení, které dnes ohlásil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Nejistý je i další vývoj. Rafaj zdůraznil, že cílem kurzarbeitové podpory ale není "držet nad vodou firmy, které nejsou schopny přežít".