Odbory a vláda začnou dnes vyjednávat o navýšení platů a minimální mzdy

Praha - Odboroví předáci a členové vlády se dnes sejdou, aby zahájili vyjednávání o růstu platů ve veřejném sektoru. Odbory kvůli vysoké inflaci požadují navýšení výdělků ještě letos. Žádají také růst minimální mzdy o 2000 korun na 18.200 korun, a to od července. Premiér Petr Fiala (ODS) po dubnovém jednání tripartity uvedl, že jeho kabinet podobu opatření ke zmírnění dopadu růstu cen zváží, plošným krokům se chce ale vyhnout kvůli obavám z dalšího roztáčení inflační spirály.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával loni veřejný sektor 656.500 lidí. Polovina z nich vydělávala přes 41.921 korun hrubého měsíčně. Průměrný plat ve veřejné sféře činil 44.782 korun. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna zvedl základ výdělku neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se pro letošek výdělek zmrazil.

Kvůli náporu a zmraženým platům vyhlásily odbory v úřadech práce 1. května stávkovou pohotovost. O pár dní později ji zrušily poté, co dostaly termín začátku vyjednávání s vládou. Podle školských odborů by navýšení platů nepedagogických pracovníků od července o pět procent stálo letos státní rozpočet 425 milionů korun. Přidání o deset procent by vyšlo na zhruba 850 milionů korun. Předáci poukazují na větší zátěž ve školství po přijetí dětí ukrajinských uprchlíků.

Minimální mzdu v Česku podle dřívějších údajů ministerstva práce pobírá asi 139.000 lidí. Částka se zvyšovala naposledy od ledna. Vzrostla o tisícikorunu na 16.200 korun. S nejnižším výdělkem se zvedá i zaručená mzda, která se vyplácí v osmi výších podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce. Pohybuje se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku, tedy do 32.400 korun. Zaměstnavatelé s navýšením nesouhlasí. V programovém prohlášení vláda počítá se zavedením vzorce pro pravidelnou valorizaci.