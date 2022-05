Odbory a vláda se dnes nedohodly na úpravě platů, jednat budou 7. června

Praha - Odbory a vláda se dnes nedohodly na úpravě platů ve veřejné sféře kvůli inflaci. Předáci požadují zachování kupní síly výdělků, tedy dorovnání inflace. Žádají přidání od července. Další jednání se uskuteční 7. června. Po jednání to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle něj by premiér Petr Fiala (ODS) chtěl mít dohodu do poloviny června, kabinet dnes ale s návrhem nepřišel. Odboráři pohrozili protesty, pokud se nedozvědí 7. června řešení. Ve stejný den chce vláda jednat i o růstu minimální mzdy, to i se zaměstnavateli.

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) bude mít vláda 7. června ráno údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) o růstu platů v první polovině roku. "Je třeba sledovat a provazovat to, co se děje v sektoru firemním, a zohledňovat to pro sektor státních zaměstnanců," uvedl. Vláda podle něj hledá cesty, jak lidem při růstu inflace pomoci v druhém pololetí. Dnešní jednání vnímala podle ministra jako start jednání, při kterém vyslechla pohled na situaci od zástupců odborů jednotlivých sektorů.

Výsledky jednání s odbory podle Jurečky musejí být také projednány tripartitou, tedy i se zaměstnavateli, a provázány s aktualizací státního rozpočtu. S jednáním tripartity počítá na konci června.

"Nenašli jsme žádnou dohodu. Dokonce vláda nepřišla s žádným konkrétním návrhem... Nepožadujeme nárůst platů, požadujeme, aby platy neztratily kupní sílu. Vláda nás požádala o trpělivost. Ta má ale také své hranice. Doufáme, že zaměstnanci ještě těch 13 dnů trpělivost mít budou. Pokud 7. června k dohodě nedojde, budeme diskutovat o dalších akcích," řekl Středula.

Podle Jurečky čelí země bezprecedentní situaci,"která tu nebyla 80 let", a Středula by měl vnímat realitu včetně tempa zadlužování země. "Byl bych rád, aby pan předseda Středula nedával některá prohlášení do kontextu své kampaně na úřad prezidenta, ale aby vnímal realitu," uvedl. Středula na začátku května oznámil, že se bude ucházet o podporu lidí, aby mohl kandidovat na prezidenta. Sběr podpisů na podporu jeho kandidatury už začal.

Inflace v dubnu dosáhla meziročně 14,2 procenta. Podle Středuly jsou odboráři připraveni jednat o paušálním i procentním dorovnání. Předák zmínil, že u jednotlivých profesí se může úprava výdělků lišit.

Ministři opakovaně uvedli, že jsou připraveni v polovině roku podle vývoje ekonomiky o platech znovu jednat. Středula dnes po jednání řekl, že premiér Petr Fiala (ODS) by chtěl mít dohodu do 15. června. Předseda vlády po dubnovém jednání tripartity ujistil, že jeho kabinet podobu opatření ke zmírnění dopadu růstu cen zváží, plošným krokům se chce ale vyhnout kvůli obavám z dalšího roztáčení inflační spirály.

Jurečka dnes zopakoval, že se vláda snaží pomoci zaměstnancům státu odměnami a dalšími cestami. Nechtěl rozebírat jednotlivé varianty včetně požadavku odborů, aby se navýšení promítlo do tarifů.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) opakovaně zdůraznil, že jakýkoliv růst platů je nyní na dluh. Státní pokladna má mít pro letošek zatím deficit 280 miliard korun. Zadlužování v minulých letech zrychlilo. Počítá se s tím, že letošní schodek bude kvůli dopadům války na Ukrajině nakonec vyšší.

Podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával loni veřejný sektor 656.500 lidí. Polovina z nich vydělávala přes 41.921 korun hrubého měsíčně. Průměrný plat ve veřejné sféře činil 44.782 korun. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se letos od ledna zvedl základ výdělku neboli tarif o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent. Úředníkům stejně jako pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím se pro letošek výdělek zmrazil.