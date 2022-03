Odbory a podnikatelé žádají vládu o přípravu nařízení s pravidly kurzarbeitu

Praha - Odbory a zaměstnavatelé žádají vládu, aby připravila pro různá odvětví nastavení pravidel pro využití kurzarbeitu. Požadují vytvoření vzorových nařízení s podmínkami, aby bylo v případě potřeby možné v EU získat potřebnou notifikaci a zkrácenou práci se státním příspěvkem na mzdy zavést. Po dnešním mimořádném jednání tripartity kvůli dopadům války na Ukrajině na ČR to novinářům řekli prezident Svazu průmyslu a dopravy (SP) Jaroslav Hanák a předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

"Já jsem upozorňoval na to, aby kurzarbeit byl připraven, ne plošně, ale odvětvově nebo oborově, protože vývoj v automobilovém, ocelářském, sklářském, keramickém a textilním průmyslu už je na hraně nutnosti použití kurzarbeitu," řekl Hanák.

ČR má nová pravidla kurzarbeitu v zákoně o zaměstnanosti od loňského července. Schválení Evropské komise tento nástroj ale nemá. Bez takzvané notifikace ho ČR nemůže využívat. Evropský souhlas má bránit nedovolenému zvýhodňování určitých oborů či provozů v unijních zemích, zaručit má rovné podmínky. Česká strana loni o povolení požádala, dosud ho nemá.

"Už loni dávno před volbami jsme žádali, ať jsou připravena 'slepá' nařízení vlády pro různé typy odvětví," uvedl Středula. "Je nutné se připravit. Ty nejkritičtější scénáře by mohly znamenat potřebu velmi rychlé aktivace (kurzarbeitu). Pokud nebudeme připraveni, tak bychom mohli ekonomiku dostat do situace, která není následně zvládnutelná," dodal.

Podle zákona by se na spuštění kurzarbeitu musela nejdřív dohodnout právě tripartita. Přesné podmínky s určením regionu, odvětví či oboru, doby vyplácení a rozsahem zkrácení pracovní doby by pak stanovila vláda ve svém nařízení. Teprve s tímto předpisem bude možné o evropské povolení žádat.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) před nedávnem ČTK řekl, že Česko by v případě potřeby mohlo kurzarbeit spustit do pár týdnů. "Notifikace bude následovat až po nařízení vlády. Budeme pak postupovat tak, aby nařízení bylo do dvou týdnů notifikováno," uvedl Jurečka. Dodal, že česká strana bude v EU vyjednávat i o případných kompenzacích pro zasažené sektory a firmy.

Podle zákona by při kurzarbeitu v době výpadku měli pracovníci dostávat za neodpracovanou dobu 80 procent výdělku. Stát by poskytl čtyři pětiny této náhrady i s odvody do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Zaměstnanci by doma mohli být jeden den až čtyři dny v týdnu. Podpora by se měla využívat třeba po přírodních pohromách, za epidemie či v různých krizích.