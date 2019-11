Odbory a podnikatelé vyzvali poslance, aby přidali školství 5 miliard

Praha - Odbory a zaměstnavatelé vyzvali vládu a poslance, aby ve Sněmovně v projednávaném rozpočtu na příští rok přesunuli do školství dodatečně pět miliard korun. Peníze se podle nich mají využít hlavně na platy učitelů. V dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který má ČTK k dispozici, to uvedli šéfové Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula a Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Ministr školství Robert Plaga (ANO) novinářům řekl, že by navýšení sumy na platy v rozpočtu neodmítl.

"Nestává se často, že by odbory a zaměstnavatelé měli v otázce odměňování společný postoj. Žádáme, aby se poslanci vrátili k vyřčenému slibu a přidalo se na platy (pedagogů) 15 procent," řekl ČTK Středula.

ČMKOS je největší odborová centrála v zemi a Svaz průmyslu a dopravy je největší zaměstnavatelský svaz. Odboráři i zaměstnavatelé už dřív na jednání tripartity podpořili růst sumy na platy učitelů o 15 procent. Na jaře to slíbila i vláda. Nakonec v rozpočtu počítá se zvýšením částky o deset procent. Místo téměř 16 miliard by to mělo být 11 miliard. Školství by mělo příští rok mít celkem 214 miliard korun, což je zhruba o 18 miliard víc než letos.

"Pokud bude shoda Poslanecké sněmovny, tak já jako ministr školství rád zrychlím růst platů učitelů nad rámec vládního slibu, protože si to zaslouží," řekl. Dodal, že vláda slíbila do konce volebního období zvednout průměrný plat učitelů na 45.000 korun a slib dodrží.

Základ platu učitelů se podle vládního nařízení má od ledna 2020 zvýšit o osm procent. Další peníze se mají rozdělit na odměny a příplatky. Průměrný učitelský plat byl v letošním prvním pololetí 37.235 korun. Ve veřejné správě a službách průměrný vysokoškolák vydělával o pětinu víc, měl 46.572 korun hrubého. Průměrná mzda v ČR činila 33.297 korun.

Kvůli nespokojenosti s výsledky vyjednávání o růstu platů školské odbory uspořádaly ve středu stávku ve školách. Plaga ji označil za debakl odborů.

"Způsob ministrovy komunikace je neuvěřitelný. Měl by se zamyslet, jaký signál dává učitelům. Podporu stávce nějakým způsobem vyjádřilo víc než 80 procent zaměstnanců ve školství. Když mluví ministr o debaklu, mluví o sobě," řekl Středula. Podle školského svazu se do stávky zapojila víc než polovina škol.

Návrhy na přesun peněz v rozpočtu na podporu učitelů už avizovali poslanci Pirátů nebo TOP 09. Středula řekl, že odbory a zaměstnavatelé svůj postup přiblíží v úterý na tiskové konferenci. Z čeho by se v rozpočtu mělo pět miliard vzít, by měli vyřešit zákonodárci, míní Středula. Podotkl, že ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v létě peníze našla a resortům při vyjednávání o jejich rozpočtech rozdělila dodatečně 20 miliard korun.

Středula s Hanákem v dopise připomínají, že odbory a zaměstnavatelé požadovali zvýšení platů učitelů o 15 procent. Nakonec souhlasili s růstem o deset procent, když se ani platy ostatních zaměstnanců veřejného sektoru nezvednou příští rok o víc než tři procenta.

"Při schvalování rozpočtu vláda ale navýšila platy ostatním zaměstnancům státu zhruba o pět procent. Proto chceme, aby platy učitelů rostly rychleji," sdělila ČTK mluvčí svazu Eva Veličková. Pokud se podle svazu chce Česko stát lídrem v digitální ekonomice a nových technologiích, musí investovat do školství. "V situaci, kdy školám chybí kvalitní učitelé - zvláště pak přírodovědných a odborných předmětů, je platový růst jediným reálným benefitem, který může do škol přivést nové učitele, ať už z fakult, nebo praxe," píšou konfederace a svaz v dopise.