Odbory a firmy žádají prodloužení Antiviru, Maláčová chystá řešení

Praha - Odbory a zaměstnavatelé vyzývají vládu, aby prodloužila vyplácení příspěvků na mzdy z programu Antivirus do konce června. I poté by se ale podle nich mohla zachovat podpora pro pracovníky v karanténě či pro podniky, pro které by dál platila omezení. ČTK to dnes řekli viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj a předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Antivirus má skončit na konci května. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) řekla ČTK, že připravuje návrhy případného dalšího fungování. Rozhodne kabinet.

"Máme celkově pět scénářů. Jsme připraveni na všechny možné situace, které mohou nastat. Pracujeme s různými rozpočtovými variantami," uvedla ministryně. Rozhodující podle ní bude epidemiologická situace. "Pokud nebude rozvolněno, tak se Antivirus musí prodloužit. Platí ale i opačná logika. Pokud bude vše rozvolněno, tak jsem velkou zastánkyní toho, aby se Antivirus vypnul," řekla Maláčová.

Antivirus má bránit propouštění. Poskytují se z něj příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Podle údajů ministerstva práce od loňského jara do letošního 17. května výdaje činily 43,7 miliardy korun. Z toho čtyři pětiny hradí Evropská unie a pětinu stát.

"Máme jediný konkrétní scénář, a to prodloužení do konce června," řekl Rafaj. Podotkl, že odbory a zaměstnavatelé prodloužení do konce prvního pololetí žádali už na dubnové tripartitě. Kabinet se ale tehdy rozhodl pro konec května.

Pro prodloužení Antiviru o další měsíc jsou i odbory. "Program bude ještě potřeba. Od začátku června nebude možné všechno rozvolnit. Bylo by každopádně nemoudré program neprodloužit," řekl Středula.

Z Antiviru se nyní poskytují tři druhy podpor. Příspěvkem A+ se proplácí celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech. Příspěvek A představuje 80 procent vyplacené náhrady mzdy lidí v karanténě do 39.000 korun. Příspěvek B dorovnává při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun.

Zástupci zaměstnanců i podnikatelů míní, že by vláda měla i po začátku prázdnin ponechat karanténní příspěvek. Rafaj řekl, že by se podpora měla případně dál vyplácet i firmám, které nebudou moci plně fungovat. Jako příklad zmínil nařízenou poloviční kapacitu hotelů.

Ani podle Maláčové by se Antivirus úplně rušit neměl. "Ponechala bych Antivirus spíš na nějakém takovém minimalistickém plamínku, abychom program nemuseli (v případě nutnosti) znovu spouštět a notifikovat u Evropské komise. Samozřejmě se nabízejí karanténní příspěvky, protože to je nejmenší položka," uvedla ministryně. Dodala, že zachování podpory v karanténě je jedna z chystaných verzí.

Podle Středuly by program mohl zůstat otevřený, při úplném uvolnění pak nebude potřeba. "Když nebude důvod, nebude ani žadatel," podotkl předák.

Pokud by Česko postihla na podzim další vlna, měl by se podle Rafaje už využít nový kurzarbeit. "Antivirus byl výborný nástroj. Pokud ale nebudou omezení, neměl by zůstávat. Ekonomika je schopná se se situací poprat. Další pokračování by znamenalo umělé zabetonovávání trhu," řekl viceprezident svazu.