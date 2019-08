Odbory a další organizace žádají na zdravotnictví 9 procent HDP

Praha - Odbory a další organizace nemocnic, lékařů či pacientů žádají zvýšení výdajů na zdravotnictví na devět procent HDP. V současnosti dává Česká republika méně než sedm procent. Třináctka organizací o tom dnes informovala na společné tiskové konferenci. V roce 2020 by měly peníze jít z rezerv zdravotních pojišťoven, rozdělit chtějí 25 miliard. Návrh představili už na konci června, ministerstvo ho odmítlo. Největší zdravotní pojišťovna, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) pak uvedla, že dá už letos navíc dvě miliardy korun. Celkem letos má zdravotní pojištění k dispozici asi 320 miliard korun.

"Odbory po tvrdých vyjednáváních opakovaně prosadily zvýšení platů a mezd, což mohlo zastavit odchod některých zaměstnanců z nemocnic. Je třeba pokračovat ve zvyšování platů a mezd, aby se vrátili i ti, kteří už odešli," uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v neděli v ČT uvedl, že zaměstnanci státních nemocnic dostanou příští rok nejvýše dva nebo tři procenta.

Podle Žitníkové chybí v nemocnicích asi 5500 sester a dalšího personálu, aby mohl být naplňovaný zákoník práce a další předpisy. "V nemocnicích se stále masivně porušuje zákon, falšují se výkazy práce a páchají se další podvody," dodal předseda Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů Martin Engel, který byl v letech 2010 a 2011 tváří protestů lékařů Děkujeme, odcházíme. Další protesty chystají organizace i teď, podrobnosti chtějí sdělit na konci srpna.

Peníze navíc do zdravotnictví by se podle návrhu odborů měly získat na rezervních účtech zdravotních pojišťoven. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka drží peníze na účtech nezákonně. Rezervy mají podle něj být jen 1,5 procenta vybraného pojistného.

Peníze podle organizací chybí zejména v menších nemocnicích, nemocnicích následné péče a pro domácí péči, kterou poskytují také charitativní organizace. Podle Petra Fialy z Asociace českých a moravských nemocnic by bylo pro zachování péče ve stejném rozsahu jako letos potřeba navýšení nemocnicím o 12 procent. "Tři procenta bude inflace. Jenom pro slíbené navýšení mezd o deset procent by bylo potřeba navýšení plateb od pojišťoven o šest procent," uvedl. Kraje podle něj často menší nemocnice podporovat nemohou, protože nejsou jejich zřizovateli. Nemocnice se tak často dostávají do finančních problémů. V posledních měsících se v médiích objevily například případy nemocnice v Rumburku na Děčínsku, kterou město poslalo do insolvence, nebo Nemocnici Litoměřice, kterou město zvažovalo prodat.

Společné prohlášení vydaly Asociace českých a moravských nemocnic, Charity ČR, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Gratia futurum 913, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klubu - Svazu českých lékařů, České lékařské komory, Svazu pacientů ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a Rady seniorů ČR.