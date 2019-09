Odbory a další organizace se sejdou s Babišem kvůli zdravotnictví

Praha - Organizace sdružené do takzvaného krizového štábu českého zdravotnictví budou dnes jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Chtějí upozornit na nedostatečné financování resortu, zejména nemocnic a domácí péče. Do veřejného zdravotního by příští rok mělo jít 346 miliard korun, meziročně o 26 miliard navíc.

Členové štábu žádají, aby navýšení bylo o 45 miliard korun. Peníze by se podle nich měly vzít z rezerv zdravotních pojišťoven, které mají na účtech 56 miliard korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to odmítá, rezervy jsou podle něj potřeba v případě zhoršení ekonomiky. Přístup štábu označil za "nátlak a lobbing těch, kteří si nedokázali s pojišťovnami dojednat dohodu".

Rozdělení peněz do jednotlivých segmentů zdravotní péče se určuje v dohodovacím řízení, kde jednají pojišťovny se zástupci jednotlivých oblastí péče. V loňském roce se nepodařilo dohody uzavřít s domácí péčí a s nemocnicemi, kam jde asi 60 procent peněz za péči. Část jejich zástupců, zejména asociace sdružující menší regionální nemocnice, nabídky pojišťoven odmítla. Ministerstvo tak úhrady stanovilo podle nabídky pojišťoven vyhláškou, kterou bude schvalovat vláda.

Krizový štáb českého zdravotnictví tvoří Česká konfederace odborových svazů, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče, Asociace českých a moravských nemocnic a další organizace sdružující pacienty, lékaře, seniory, zdravotně postižené a poskytovatele domácí zdravotní péče.