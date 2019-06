Odborové organizace se dnes vyjádří k situaci v Národním divadle

Praha - Odborové organizace působící v Národním divadle (ND) se dnes na tiskové konferenci v Praze vyjádří k situaci v Opeře ND. Zaměstnanci a umělci ND nedávno v otevřeném dopise požadovali vysvětlení okolností nástupu uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery Pera Boyea Hansena, který se má funkce ujmout 1. srpna. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) v úterý uvedl, že situace v divadle ho znepokojuje.

Na konci května na post ředitelky Opery ND a Státní opery rezignovala Silvia Hroncová. Následovala tak uměleckého ředitele Opery ND Petra Kofroně. Hroncová mezi důvody svého kroku uvedla "dlouhodobě nevyjasněnou situaci spojenou s novou sezonou, rozdílné názory na budoucí směřování opery, na její organizační a personální strukturu a obsazení i chod opery".

Zaměstnanci a umělci ND minulý měsíc v otevřeném dopise požadovali po řediteli ND Janu Burianovi vysvětlení okolností nástupu uměleckého ředitele Opery ND a Státní opery norského divadelního režiséra Hansena. Dopis podepsalo 339 osobností. Podle organizátorů dopisu Hansen, který byl před nástupem do funkce uměleckého ředitele jmenován poradcem ředitele ND Buriana, za devítiměsíční působení v této funkci nepředstavil základní vizi a uvedl soubor opery do krizového stavu.

O svém znepokojení situací v divadle napsal Staněk v úterý na twitteru po setkání s operní pěvkyní Evou Urbanovou. Uvedl, že nechá svolat garanční radu ND, která je poradním orgánem ministra. Rada před šesti lety vznikla kvůli předchozím přílišným zásahům ministerstva do chodu divadla.

Vedení Národního divadla si za změnami stojí. Mluvčí první scény Tomáš Staněk uvedl, že vedení ND mrzí, že se Hroncová nevyrovnala s dlouho připravovanými změnami, které jsou přirozenou součástí vývoje kulturní instituce. Slíbil, že vedení v blízké době oznámí jméno nového správního ředitele opery.