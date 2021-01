Odborová centrála ČMKOS nesouhlasí s návrhem reformy penzí

Praha - Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) jako největší odborová centrála v zemi nesouhlasí s návrhem důchodové reformy, který před měsícem představila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle odborů by nový model mohl stát ročně až 600 miliard korun a není jasné, z čeho by se platil. Stanovisko zveřejnil na twitteru předák ČMKOS Josef Středula. Letos se na penze vydá přes 500 miliard korun. Výdaje každý rok rostou. Ministryně už dřív řekla, že by navrhovaná důchodová reforma v prvních pěti letech stála celkem 25 miliard korun.

Podle návrhu reformy by se měl nynější veřejný pilíř, do kterého plynou odvody, rozdělit na dva. Ze solidárního nultého pilíře by se všem poskytoval základní starobní důchod ve výši 28 procent průměrné mzdy, tedy nyní asi 10.000 korun. Z prvního pilíře by se vyplácela zásluhová část podle odpracovaných let a výdělků. K získání penze by stačilo 25 let placení pojistného místo nynějších 35 let. Za každý rok práce navíc nad 35 let by pak mohl být určitý bonus. Za každé vychované dítě by se hlavnímu pečujícímu zvedl důchod o 500 korun, nejvýš ale o 1500 korun. Lidé v náročných profesích by chodili do penze dřív, a to o rok za každých deset let v rizikovém prostředí.

"Návrh nové důchodové reformy je jen reklamní bublina. My vidíme náklady, ale nevidíme příjmy. Odhadujeme, že celý tento model by stál až 600 miliard korun ročně," uvedl Středula. Podle ČMKOS není jasné, kde by se na financování změn penzí vzaly peníze. Odboráři se obávají, že by to hradili zaměstnanci z odvodů.

O reformě jednala komise pro spravedlivé důchody, kterou Maláčová zřídila. V týmu zasedali politici sněmovních stran, experti z různých oborů i zástupci zaměstnavatelů a ČMKOS. Podle některých ekonomů a politiků není nynější systém penzí do budoucna kvůli stárnutí společnosti udržitelný a beze změn se propadne do deficitů. Řada zástupců stran a odborníků poukazuje na to, že navržený model udržitelnost důchodové soustavy ještě zhoršuje. Kritizují, že návrh neřeší příjmy. Nepovažují ho za reformu, která by dlouhodobou stabilitu penzí zajistila.

Návrh představily Maláčová s šéfkou komise Danuší Nerudovou začátkem prosince. Podle ministryně je model spravedlivý a systém zpřehlední. Nerudová uvádí, že by se měla část penzí platit z daní a do pěti let je nutné provést i daňovou reformu.

Ministerstvo práce zamýšlené změny rozdělilo do tří důchodových novel. Jedna se týká dřívějších penzí náročných profesí, druhá bonusu za výchovu dětí a třetí jinak vypočítává a přerozděluje starobní důchod. Ten se nyní skládá ze základní výměry, která odpovídá deseti procentům průměrné mzdy a letos činí 3550 korun, a ze zásluhové procentní výměry podle odpracovaných let a výdělků. Nově by to měla být solidární část ve výši 28 procent průměrné mzdy s částkou 10.000 korun a zásluhovou část by tvořil zbytek. Připomínky k trojici zákonů mohou ministerstva, kraje, zaměstnavatelé či odbory podávat do 13. ledna.