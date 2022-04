Odborník: Ukrajinská armáda bude muset změnit taktiku, narostou ztráty

Brno - Ukrajinská armáda podle Martina Bulky z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany bude muset změnit taktiku, pokud bude chtít vytlačit ruskou armádu z ukrajinského území. Se změnou taktiky ale narostou ztráty, uvedl Bulka v analýze pro ČTK. Boje pokračují od konce února, kdy Rusko Ukrajinu vojensky napadlo.

Pravděpodobný původní strategický cíl Kremlu, tedy dosadit nové proruské politického vedení na Ukrajině a rychle stabilizovat situaci, je podle Bulky už mimo realitu. "Rusové utržili jen obtížně nahraditelné ztráty, zejména profesionálních vojáků. Pro zachování bojeschopnosti musí tedy nezbytně přijmout razantní opatření k omezení ztrát techniky i osob," uvedl odborník.

Je tak podle něj velmi pravděpodobné, že Ruská federace přijala nový, realističtější strategický cíl. Bude jím podle něj zřejmě získat pro Kreml dobrou vyjednávací pozici pro politické rozhovory o ukončení konfliktu. "Půjde tedy hlavně o to, aby ruská vojska zůstala na ukrajinském území jako efektivní bojová síla schopná dosáhnout alespoň lokálního vítězství před dalším kolem politických jednání. Tato změna umožní ruské armádě redukovat rozsah operací a volit ta střetnutí, kde má šanci na vítězství s malými ztrátami. Zároveň bude ruský režim konsolidovat svou vládu na obsazených územích," uvedl odborník.

Ruská armáda v posledních dnech stahovala své jednotky ze severu Ukrajiny, především od Kyjeva. Podle informací ukrajinské strany se přeskupuje a připravuje na ofenzívu na východě Ukrajiny.

Ukrajinská armáda se podle Bulky prozatím nenechala vmanévrovat do rozsáhlejšího střetnutí v otevřeném terénu. Namísto toho vtahuje Rusy do takzvané opotřebovací války v ulicích měst. V takové válce jde o to zničit nepříteli tolik techniky a vyřadit z boje tolik vojáků, že ztratí schopnost pokračovat v boji. Ukrajinské ozbrojené síly se tak podle Bulky prozatím soustředily na boj ve městech a útoky malých jednotek. "Tato taktika se ale bude muset změnit, pokud budou chtít vytlačit ruskou armádu z ukrajinského území. Zřejmě bude nutné sáhnout k nasazení větších formací v útočných operacích. S tím však budou narůstat i ztráty," uvedl odborník.

Díky mobilizaci sice nebude mít ukrajinské velení podle něj problém nahrazovat ztráty základního personálu, potíže však podle Bulky nastanou s náhradou velitelů, štábů a vysoce specializovaných odborností. Jde o obsluhy složitých systémů, ale i o piloty a podobně. Zde Ukrajina podle Bulky nemá kde brát. "Ukrajina nebude mít problém nahrazovat ztráty lehké techniky dodávané Západem, kde zejména protitankové a protiletadlové komplety spolu s bezpilotními prostředky budou i nadále hrát zásadní roli. Náhrada sofistikovanějších systémů bude komplikovaná především z důvodu složitého výcviku nových obsluh," uvedl Bulka.

I když se podle něj zdá, že Ukrajina je v opotřebovací válce momentálně úspěšnější, pokud ruská armáda omezí rozsah svých operací a sníží své ztráty, může podle Bulky pokračovat v boji i do budoucna. "V nejbližší budoucnosti se tedy zřejmě nedočkáme vojenského řešení konfliktu. Pokud existuje cesta k rychlému ukončení války, je to spíše cesta politická a diplomatická nežli vojenská," uvedl Bulka.

