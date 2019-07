Odborník: Trend poklesu nových exekucí se na konci loňska zastavil

Praha - V Česku začalo v posledních měsících přibývat nových exekucí kvůli dluhům. Za poslední tři čtvrtletí se jejich počet navýšil meziročně o 9362. Největší nárůst nových exekucí byl na konci minulého roku, a to o 4961 ve srovnání se stejným obdobím předešlého roku. Předtím přetrvával meziročně klesající trend. Na setkání s novináři to dnes uvedl ředitel Institutu prevence a řešení předlužení Radek Hábl.

Ačkoli podle údajů Exekutorské komory počet nově zahájených exekucí v roce 2018 meziročně klesl o 106.445 na 505.120, v posledním čtvrtletí loňského roku nových exekucí ve srovnání se stejným obdobím předešlého roku přibylo, řekl Hábl. Od října do prosince to bylo o 4961 případů. Trend meziročního nárůstu pak pokračoval i v letošním prvním půlroce. Od ledna do března stoupl počet nových exekucí meziročně o 3447 a od dubna do června o 954.

Podle Hábla není v současnosti jasné, proč se množství nových exekucí meziročně zvedlo. "Není to ale možné brát na lehkou váhu a je třeba tomu věnovat pozornost," řekl.

Viceprezident Exekutorské komory Jan Mlynarčík v březnu uvedl, že letos očekává pokračování trendu klesajícího počtu nových exekucí i celkového počtu exekucí. Podle něj k tomu měla přispět mimo jiné vysoká míra zaměstnanosti i nová pravidla pro oddlužení, která by měla dát šanci zbavit se dluhů více lidem.

Podle Mapy exekucí, kterou před dvěma lety vytvořila Otevřená společnost s Ekumenickou akademií, mělo v roce 2017 nějakou exekuci 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863.000 lidí. Proti roku 2016 jich přibylo víc než 29.000. Tři a více exekucí mělo 493.000 osob a více než deset exekucí 151.000 lidí. Odborníci na sociální problematiku považují předlužení za jeden z nejvážnějších společenských a ekonomických problém Česka. Označují ho za zásadní překážku v zaměstnávání a ve zlepšení situace chudých.

Meziroční změny v počtu nových exekucí ve čtvrtletích:

1/2017 11.035 2/2017 - 3803 3/2017 - 35.078 4/2017 - 42.247 1/2018 - 54.824 2/2018 - 44.999 3/2018 - 11.437 4/2018 4961 1/2019 3447 2/2019 954

Zdroj: Institut prevence a řešení předlužení