Praha - Volné oblečení, které může být i o číslo větší, než člověk běžně nosí, by měli lidé volit při vysokých teplotách. Důležité je spodní prádlo odsávající pot, které neškrtí. Pedagog a historik módy Petr Tylínek doporučuje vrstvené řídce tkané přírodní materiály, len, konopí, bavlnu či hedvábí. Příliš nedoporučuje syntetiku, i pokud jde o materiály vyvinuté pro situace s větší fyzickou zátěží a pocením. Trikem může být užití vzorovaných oděvů, které lépe skryjí případné vlhké skvrny. Inspirovat se podle něj lze i u národů, které jsou na horké počasí zvyklé.

"Pole prognostiků to vypadá, že s příjemnými letními časy je konec. Teploty se budou zvyšovat, přelidněné národy se budou stěhovat do útulnějších krajin a zásahy globalizace nás ani v oblasti odívání neminou," uvedl Tylínek v rozhovoru s ČTK. I Češi by se tak podle něj mohli inspirovat indickými sárím, jihoasijskými sarongy, kimony či chitony, volnými splývavými oděvy, ve starém Řecku užívanými jako spodní prádlo.

"Pobyt v rozpáleném městě musíme přežít. Holá kůže lesknoucí se potem, tření záhybů tukových vaků o sebe kdekoliv na těle, kalhoty proklatě nízko odhalující rýhu naší sedací části, mastné skvrny na přilepeném oblečení a čůrky potu vytékající zpod batohů nesvědčí o obrazu kulturního člověka 21. století. Je třeba brát ohled na okolí," poukázal na to, že zdánlivé pohodlí jednoho může obtěžovat druhého člověka.

"Už Jiří Guth Jarkovský v dobách první republiky radil přiměřené zahalení, lehké světlé materiály, slaměné klobouky a častou výměnu všívaných potítek v podpaží," doplnil. Do dnešního letního města by lidé podle Tylínka měli volit především volné oblečení, které při pohybu umožňuje proudění vzduchu a lze je snadno často prát a udržovat. Důležité je také uvědomit si, že slunce může ničit barvy na oděvech.

Nebrání se šortkám, ale volným, bermudám či kalhotám v délce capri, pohodlným zavinovacím kalhotám a sukním - a to i pro muže. Doporučuje vázací romantické haleny, volné sportovní košile, námořnická trika a "spoustu šátků a vázaček, se kterými lze dělat divy". Hlavu mohou chránit i zdobit slamáky, letní háčkované barety, šátky nebo elegantní čepice - ne však ty reklamní s kšiltem dozadu.

Ke kultuře odívání patří podle Tylínka i obuv, která by neměla příliš odhalovat u žen sebelépe nalakované nehty u nohou, natož popraskané paty či zkřivené prsty. "Takže sandály hustě propletené se silnější podešví na rozpálenou dlažbu, elegantní letní obuv, kterou opětovně obujeme, i když nám opuchnou nohy. Žádné čvachtající plážové plastové pantofle!" řekl. A doporučuje mít vždy po ruce malý ručník, elegantní vějíř a parfémované kapesníky pro otírání. "Zavedl bych malou pompadůrku na jejich ukládání," navrhl.