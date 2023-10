Odborník: Podpora aplikovaného výzkumu je v ČR jen slovní, peněz ubývá

Brno - Podpora aplikovaného výzkumu je podle ředitele Výzkumného ústavu textilních strojů Miroslava Václavíka ze strany vlády pouze slovní, reálně však množství peněz klesá. Václavík to dnes řekl na tiskové konferenci na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v reakci na plánovaný státní rozpočet na příští rok. Příští rok má aplikovaný výzkum dostat o 900 milionů korun méně než letos. Naopak vzrostla podpora základního výzkumu tak, že celkový balík peněz na vědu a výzkum zůstal zhruba na stejné úrovni jako letos. Podle něj si průmyslově vyspělé země, které patří mezi světovou špičku, uvědomují, že poměr peněz pro tyto dva výzkumy musí být odlišný, a ne tolik ve prospěch základního výzkumu.

Pro příští rok má jít 75 procent peněz do základního a 25 procent do aplikovaného výzkumu, trend rozevírání nůžek ve výši podpory je v Česku víceméně dlouhodobý. "V Evropské unii je průměr 50 na 50 a některé země dávají více peněz do aplikovaného výzkumu podle dat Eurostatu," řekl Václavík. Aniž by zpochybňoval význam základního výzkumu, uvedl, že díky aplikovanému výzkumu vznikají inovace a nové výrobky, které udržují konkurenceschopnost průmyslu v daných zemích.

V základním výzkumu uplyne od myšlenky k jejímu zhmotnění obvykle pět až deset let. "Tento čas nelze nějak zkrátit," poznamenal Václavík. A jde o čas, který nelze v globální průmyslové konkurenci ztrácet, protože země by spadly z technologického vrcholu, dodal. Zdůraznil, že Česko je velmi průmyslová země a podíl průmyslu na HDP je jeden z nejvyšších ve vyspělém světě. "Z čeho pak chce pan premiér (Petr Fiala z ODS) restart Česka, o kterém mluví, zaplatit, to nevím," řekl Václavík s ohledem na to, že bez potřebného počtu inovací bude český průmysl obtížněji udržovat konkurenceschopnost.

I proto adresovala Asociace výzkumných organizací dopis ministryni pro vědu, výzkum a inovace Heleně Langšádlové (TOP 09), aby ještě změnila názor na výši peněz pro jednotlivé kapitoly, které se věnují podpoře vědy, výzkumu a inovací. "Nerozumíme tomu, proč se to děje a proč je trend dlouhodobý. Pokud se má někde šetřit, tak ať se šetří souměrně, a ne že se někde ubere a jinde přidá," řekl Václavík.