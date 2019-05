Odborník: Obézní je v Česku čtvrtina žen a 22 procent mužů

Praha - Obézní je podle odborníků čtvrtina českých žen a 22 procent mužů, další čtvrtina populace trpí nadváhou. Hrozí jim více než 30 závažných nemocí. V tiskové zprávě k dnešnímu Evropskému dni obezity o tom informoval Martin Haluzík, který je přednostou Centra experimentální medicíny IKEM. Podíl obézních roste podle lékařů i mezi dětmi.

Odhadují, že v roce 2030 bude obézní každý druhý Evropan. V roce 1993 to bylo v Česku desetina mužů a 12 procent mužů, v roce 2014 už 20 procent mužů a 18 procent žen. Hranice obezity je nejsnáze stanovena hodnotou BMI vyšší než 30. Tento parametr se vypočítá vydělením hmotnost v kilogramech druhou mocninou výšky v metrech.

Obezita několikanásobně zvyšuje riziko vzniku nemocí jako je infarkt nebo mrtvice nebo rozvoj cukrovky druhého typu. "Přes zcela nepochybnou souvislost obezity s rozvojem závažných komplikací a zvýšenou nemocností a úmrtností není stále její prevenci a léčbě věnována dostatečná pozornost a prostředky vynakládané na tyto účely jsou zásadně nedostatečné," dodal Haluzík.

Přibývá i obézních dětí. Zatímco v roce 1991 trpělo nadváhou a obezitou deset procent dětí, v roce 2016 už skoro 18 procent. "Mezi pátým a devátým rokem počet dětí s vyšší hmotností vzrůstá, u dívek nastupuje obezita již v devíti letech, u chlapců postupně až od 13 let," uvedl primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice Jan Boženský.

Odborníci doporučují zahájení dlouhodobé prevence a léčebných programů podporovaných státem, aktivní zapojení pacientů do léčby, úhradu péče zdravotními pojišťovnami a aktivitu státu v oblasti zdravých a kvalitních potravin. Zejména je ale podle nich důležité, aby byla obezita chápána a uznána jako vážná nemoc.

U dětí by bylo třeba zachytávat ohrožené už v ordinacích dětských lékařů, aby bylo zabráněno rozvoji vážnějších forem obezity. Péči o obézní děti by se měl věnovat ucelený systém s nutričními specialisty a lékaři, kteří by v tomto směru získali specializaci.

Odhaduje se, že roční náklady na léčbu obezity a přidružených nemocí jsou v celé Evropě 70 miliard eur (asi 1,8 bilionu korun). České zdravotnictví podle odhadů stojí důsledky nízkého pohybu asi 30 miliard ročně, což je téměř desetina jeho rozpočtu. Výskyt obezity stoupá v důsledku sedavého způsobu života, nesprávným složením stravy a její nadměrnou kalorickou hodnotou.