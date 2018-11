Washington - Video, které zveřejnil Bílý dům na obhajobu toho, že reportéru CNN Jimu Acostovi byla odňata akreditace, se jeví jako upravené tak, aby Acosta vypadal agresivněji. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na nezávislého odborníka, který záznam na přání agentury přezkoumal.

Acosta se na středeční tiskové konferenci dostal do sporu s prezidentem Donaldem Trumpem. Ptal se ho, proč v závěru kampaně před úterními volbami karavanu migrantů mířící k USA ze střední Ameriky označoval za invazi. Když chtěl zpravodaj CNN položit další otázku, Trump prohlásil "to stačí". Acosta se pak přetahoval s asistentkou o mikrofon a prezident ho nazval "neslušným a hrozným" člověkem, za kterého by se CNN měla stydět.

Mluvčí Bílého domu později zveřejnila na twitteru video s incidentem. Porovnání záběru po záběru se záznamem agentury AP téže události ovšem ukazuje, že pohyb reportérovy paže byl zrychlen, tvrdí nezávislý video producent Abba Shapiro. "(Editace videa je) příliš přesná na to, aby se jednalo o náhodu," tvrdí. Dodává, že záznam nedoprovází zvuk, což mohlo případnou úpravu ještě usnadnit.

Z toho, že video je upravené, ve čtvrtek Bílý dům obvinili i zástupci CNN Matt Dornic a Brian Stelter. Naznačili, že video může pocházet z ultrapravicového webu Infowar, který provozuje "král konspirátorů" Alex Jones. Ten například obvinil vládu USA z podílu na teroristickém útoku na New York a Washington z roku 2001 a zpochybnil přistání Američanů na Měsíci

Podle mluvčí Bílého domu Sarah Sandersové bylo Acostovo chování "absolutně nepřijatelné". Mluvčí vyčetla novináři, že "vložil ruku na mladou ženu, která se snažila dělat svou práci".

Sandersová neuvedla, odkud záznam pochází, a tvrdí, že jeho účelem bylo ukázat, že se Acosta stážistky dotkl. "Video je jasné, dotkl se jí. Naše vyjádření platí," konstatovala mluvčí.