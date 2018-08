Praha - Asi 200 Čechů z 5400, kteří ročně podlehnou rakovině plic, by podle odborníků mohla zachránit pravidelná preventivní vyšetření. Odborníci je navrhují každoročně pro současné a bývalé kuřáky od 45 do 75 let. Novinářům to řekli lékaři na tiskové konferenci ke středečnímu Světovému dni rakoviny plic. Zásadní pro úspěšnost léčby je včasné odhalení nádoru, asi 85 procent pacientů přijde k lékaři až v době, kdy ji již nelze plně vyléčit.

Mezi nádory je rakovina plic nejčastější příčinou smrti. Pět let od diagnózy v pokročilém stádium přežije 16 procent pacientů. Pokud je ale nemoc zachycená brzy, dá se úspěšně vyléčit u 60 až 70 procent.

Podle primáře kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) Jiřího Votruby by se zavedením takzvaného screeningu, tedy pravidelného vyšetření počítačovou tomografií, v Česku podařilo zabránit ročně asi 205 úmrtím. Lidé podle něj ale na preventivní vyšetření někdy nechodí, ani když je zdarma. Mají strach, že by se diagnóza potvrdila.

Zhruba 90 procent těch, kteří rakovinou plic onemocní, jsou kuřáci. Studie také ukazují, že určité riziko vzniku rakoviny mají bývalí kuřáci až deset let poté, co kouřit přestanou. V Česku onemocní ročně asi 6700 lidí, třetina jsou ženy. U nich počty nových případů stoupají, u mužů začínají pomalu klesat. Polovina nově objevených nádorů je u bývalých kuřáků.

Časné příznaky si lidé s rakovinou nespojí, lékaře vyhledají až při vážnějších problémech. "Plíce jsou orgánem, který má v sobě málo nervových zakončení, proto nemoc v počátečních stádiích nebolí. První příznaky jako je kašel, sípání či změnu barvy vykašlávaného hlenu, lidé přecházejí bez povšimnutí. Často nádor objevíme v rámci jiných, například předoperačních vyšetření," uvedla přednostka Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Jana Skřičková.

Operovat lze podle přednosty Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Všeobecné fakultní nemocnice a Ústřední vojenské nemocnice v Praze Luboše Petruželky asi deset až 15 procent nádorů. U většiny pacientů je cílem léčby co nejdéle a kvalitně prodloužit život. Možností je chemoterapie, takzvaná terčová terapie nebo imunoterapie, která aktivuje rakovinou oslabené imunitní buňky. Podle odborníků je pro každého pacienta vhodný jiný typ léčby, je ho třeba přesně diagnostikovat.

Pojištěnci mají v současné době nárok na preventivní prohlídku jednou za dva roky u praktického lékaře, dvakrát ročně u zubaře a ženy navíc jednou do roka u gynekologa. Od 30 let pak mohou podstoupit jednou za dva roky také vyšetření na hladinu cukru v krvi. Pacienti trpící cukrovkou, vysokým krevním tlakem či kardiovaskulárními poruchami mají od 50 let věku nárok na vyšetření týkající se ledvin. Další preventivní prohlídky se týkají dětí. Na prevenci jde asi půl procenta ročních nákladů na zdravotnictví.