Odborníci: Změny hygienické služby jsou potenciálně protiústavní

Praha - Navrhované změny fungování hygienické služby jsou podle právních expertů potenciálně protiústavní. Kritizují posílení kompetencí hlavního hygienika. V tiskové zprávě o tom informovala iniciativa Síť k ochraně demokracie. Připravovaná novela zákona o ochraně veřejného zdraví zavádí Státní hygienickou službu podléhající právě hlavnímu hygienikovi, který je náměstkem ministra zdravotnictví. Síť samostatných krajských hygienických stanic mění na její územní pracoviště. Změny kritizovala také opozice.

"Návrh, aby mohl hlavní hygienik vlastním rozhodnutím plošně a citelně omezovat práva a svobody, lze hodnotit jako potenciálně protiústavní. Takto významné zásahy do práv a svobod občanů musí podléhat zvýšené a efektivní kontrole Parlamentu a zejména soudů," uvádí šestice citovaných odborníků. Mezi nimi je například vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Marek Antoš a hlavní autor nového občanského zákoníku Karel Eliáš z Ústavu státu a práva Akademie věd ČR.

Centralizovaná hygienická služba pod dohledem hlavního hygienika by podle návrhu novely měla například pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty. Na tak přísná omezení vláda nyní potřebuje nouzový stav.

Ministerstvo zdravotnictví, které návrh připravilo, se podle právních odborníků snaží svěřit jedinému státnímu úředníkovi kompetence, které doposud měla pouze vláda a pouze v době nouzového stavu. Vláda by se tak podle nich vyhnula nutnosti nouzový stav vyhlašovat, a s tím spojené větší kontrole ze strany poslanců. Nově by také nebylo možné žádat po státu náhrady školy způsobené krizovým opatřením podle krizového zákona.

"Snahu schválit tento návrh skrytý za organizační změny v hygienické službě bez jakékoli diskuse a zrychleně ve stavu legislativní nouze považujeme za porušení demokratických principů tvorby práva," uvedli.

Kritiku zejména z řad politické opozice si vysloužila i možnost hygienické služby vyžádat si od mobilního operátora lokalizační data o pohybu nakaženého až tři týdny nazpět ohledně míst, kde pobýval alespoň 20 minut. Označují ji za Velkého bratra z románu George Orwella.

Vláda v pondělí návrh odeslala do zkráceného připomínkového řízení a Sněmovna se jím má zabývat ve stavu legislativní nouze.

Blatný: Navrhované pravomoci už hygiena má, jen nejsou plošné

Pravomoci, které má v připravované novele zákona získat hlavní hygienik řídící novou Státní hygienickou službu, už podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) krajské hygienické stanice v současné době mají. Jen nemohou stejná opatření vydávat plošně, řekl dnes novinářům ve Sněmovně. Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která státní hygienickou službu zavádí, kritizovali někteří odborníci i opoziční politické strany. I jim ho chce ministr vysvětlovat, dodal.

"Jenom do právnické řeči překládá to, co žijeme teď. Nejedná se o žádného Velkého bratra, o nic, co by bylo prováděno proti vůli občanů," uvedl ministr. Podle něj má umožnit například fungování mobilní aplikace eRouška nebo zajistit soulad s požadavky Úřadu na ochranu osobních údajů.

Osobních údajů týká i nejvíce kritizované ustanovení, podle nějž by si hygienici mohli vyžádat o mobilního operátora data o pohybu prokazatelně nakaženého v místech, kde setrval aspoň 20 minut až tři týdny nazpět. V současné době hygienici tato data mohou využít jen po souhlasu uživatele mobilního telefonu.

"Jakékoliv články tohoto zákona budou uplatňované pouze ve výjimečných případech a po nezbytně nutnou dobu," řekl ministr. "Zákon není žádným Velkým bratrem a věřím, že se nám to podaří vysvětlit," dodal.

Centralizovaná hygienická služba bude mít například pravomoc omezit či zakázat cestování, setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, školy, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty.

"Všechna opatření, tak jak jsou, má už nyní hygienická stanice pravomoc nařídit. Jediný rozdíl je v tom, že se bude jednat o centrální orgán, který bude moci uplatňovat tato nařízení na větší ploše a to je to, co potřebujeme," dodal. Současná legislativní úprava se podle něj hodí, když je na území kraje lokální ohnisko, pro případ komunitního šíření je ale třeba větší koordinace.

Blatný odmítl také kritiku, že zákon může být potenciálně protiústavní, protože pravomoc zasahovat výrazně do práv občanů dostane úředník. I bez schvalování sněmovnou podle něj zůstane dostatečná politická kontrola, protože hlavní hygienik je náměstkem ministra zdravotnictví. "Ve chvíli, kdy by někdo měl pocit, že tímto nařízením jsou omezena jeho práva neadekvátně, tak zde máme nezávislé soudy," dodal.