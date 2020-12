Odborníci začali rozebírat obří Englerovy varhany, čeká je oprava

Olomouc - Odborníci začali v olomouckém chrámu svatého Mořice rozebírat vzácné Englerovy varhany z roku 1745. Důvodem je jejich několik let plánovaná generální oprava. Varhany, jejichž jádro tvoří barokní nástroj vratislavského varhanáře Michaela Englera, prošly velkou opravou naposledy před půl stoletím. Podle hudebníků už není nástroj v dobré kondici, opravit je třeba především elektronické součásti. Varhany jsou největší v tuzemsku a patří i k největším ve střední Evropě.

Nástroj rozebírají olomoučtí varhanáři, většina tohoto nástroje však poputuje kvůli restaurování do Slovinska. Právě Slovinci zakázku v hodnotě desítek milionů korun vyhráli. I pro tuzemské odborníky věnující se varhanářskému oboru již řadu let je tato práce mimořádná. "I pro nás je to novinka, jsou to největší varhany, člověk se s rozebíráním tak velkých varhan setká jednou za život," řekl ČTK majitel varhanářské firmy Ivo Roháč.

Nástroj budou odborníci pečlivě rozebírat ještě několik týdnů. "Nyní jsme v první fázi, vyndáváme ven všechny píšťaly, nabalíme je postupně do beden a odvezeme do skladu. Poté budeme postupně rozmontovávat další vnitřní mechanismus, jako jsou vzdušnice, na kterých píšťaly stojí, různé vzduchovody a měchy a další mechanismy. Počítáme, že budeme takto pracovat do konce února," řekl ČTK jeden z pracovníků Tomáš Janský.

Dlouho plánovanou opravu varhan oddálily komplikace kolem výběrového řízení, které se vypisovalo několikrát. "Hodnota zakázky je kolem 38 milionů korun. Restaurování varhan potrvá minimálně celý příští rok. Mělo by to zdokonalit jejich funkčnost a výdrž," řekl dnes ČTK děkan z chrámu svatého Mořice František Hanáček. Na varhanách se podle něj hrálo do poslední chvíle, ticho však v kostele po jejich odvozu nebude. "Máme tady k dispozici ještě malé varhany a varhany digitální, které je nahradí," doplnil.

Původní barokní nástroj vratislavského varhanáře Michaela Englera byl uveden do provozu 22. září 1745. Už tehdy se varhanám pro jejich velikost (2361 píšťal) říkalo Královna moravských varhan. V původní podobě se varhany uchovaly do poloviny 20. století, kdy prošly velkou rekonstrukcí. Nástroj se zároveň rozšířil, počet píšťal vzrostl na 8054. K varhanám byl připojen také nový pětimanuálový hrací stůl.

Podle odborníků jsou varhany zvukově nesmírně bohaté. Jde o jedno z mála dochovaných děl Michaela Englera, který bývá považován za zakladatele slezského varhanářství. Odborníci již dříve ČTK řekli, že oprava je nutná hlavně kvůli životnosti komponentů, které byly do varhan přidány při poslední rekonstrukci v 60. letech, opravit je třeba především elektronické součásti.

Varhany byly dosud ústředním místem pro Mezinárodní varhanní festival, kde na nich hráli přední světoví varhaníci včetně varhaníka pařížské katedrály Notre Dame Oliviera Latryho. Už letos se však kvůli plánované opravě festival poprvé za 52 let přesunul do jiných prostor.