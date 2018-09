Odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT osazovali 12. září 2018 na pražský Hlávkův most čidla zaznamenávající jeho pohyb, odebírali vzorky betonu a prováděli akustická měření. Most je dlouhodobě ve špatném stavu a kompletní prohlídka má pomoci k výběru způsobu opravy.

Praha - Odborníci z Kloknerova ústavu ČVUT osadili na pražský Hlávkův most čidla zaznamenávající jeho pohyb, odebírají vzorky betonu a provádějí akustická měření. Novinářům to řekl ředitel ústavu Jiří Kolísko. Most je dlouhodobě ve špatném stavu a kompletní prohlídka má pomoci k výběru způsobu opravy. Průzkum potrvá do poloviny příštího roku.

V loňském roce byl stejně prozkoumán Libeňský most a Technická správa komunikací (TSK) chystá prohlídku Palackého mostu. Praha má s mosty dlouhodobě problémy.

Hlavním problémem Hlávkova mostu je, že do něj zatéká a následně odpadávají kusy betonu, řekl Kolísko. "Bude zde série měření, dlouhodobých měření, zatěžovacích zkoušek, dynamických i statických, a prohlídek. Chceme tu provádět i takzvané referenční plochy, to znamená, že ve spolupráci s dodavateli materiálů budeme na některých částech mostu nanášet správkové materiály a nátěry a budeme kontrolovat jejich účinnost," dodal.

Odborníci nyní pracují pod oblouky mezi ostrovem Štvanice a Prahou 7. Provádějí odběr vzorků pro chemické analýzy a rovněž tzv. akustické trasování povrchů, při kterém hledají dutiny v konstrukci. Dlouhodobě měří pohyb mostu v kloubech na pilířích a teplotu v konstrukci mostu. Od příštího týdne by měli pracovat na obloucích směrem k Praze 1.

Zkoumat se budou rovněž části, které jsou pod vodou, kdy ústav provede například hloubkové vrty do podloží. "Současně tady byl prováděn potápěčský průzkum, takže to budeme souběžně vyhodnocovat. Budeme se ale zajímat i o podloží a jádra pilířů," řekl Kolísko.

Kdy oprava mostu začne a jak bude provedena, zatím není jasné. Variant je několik od razantní, kdy by byla postavena nová prostřední mostovka a byl opraven zbytek mostu. Další ze škály možností je kompletní rekonstrukce.

Doprava na mostě bude zachována a omezena bude pouze při vrtání sond nebo při zkouškách statiky. Celá magistrála ale uzavřena nebude. Práce se budou konat vždy v noci, nebo o víkendech.

Původní konstrukce Hlávkova mostu je z roku 1914 a v 60. letech k ní byla přistavěna nová.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku loňského prosince spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Praha aktuálně řeší také opravu Libeňského mostu, který byl letos na začátku roku uzavřen pro provoz aut a MHD a musel být podložen. Ve špatném stavu je také Palackého most a Praha chystá opravu Barrandovského mostu.