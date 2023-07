Odborníci varují, že kvůli změnám klimatu se ničí cenné kulturní památky v Číně

Peking - Mimořádně vydatné deště způsobené změnami klimatu ohrožují prastaré buddhistické nástěnné malby v umělých jeskyních na severozápadě Číny, varovali podle agentury Reuters zástupci východoasijské pobočky ekologické organizace Greenpeace. V nebezpečí se ocitly památky v Tun-chuangu a Čang-jie v provincii Kan-su, z nichž některé jsou zapsány na seznamu světového dědictví UNESCO.

Průniky dešťové vody a rostoucí vlhkost poničily nástěnné malby v dekorativních umělých jeskyních Mo-kao, kterým se říká též Jeskyně tisíce buddhů a které pocházejí až ze 4. století našeho letopočtu. Některé grotty se dokonce propadly.

Greenpeace uvádí, že zatímco celkový úhrn srážek v provincii Kan-su po roce 2000 vzrostl, dnů, kdy pršelo, ubylo. To znamená, že oblast zažila více přívalových lijáků. Teploty v této provincii se zvýšily více, než je celosvětový průměr.

Čínské úřady sice sestavují celostátní přehled kulturního dědictví, expertka Greenpeace Li Čao ale říká, že do doby, než bude hotový, by některé památky mohly zaniknout. "Kulturní památky, které jsme sledovali my, patří mezi ty nejlépe financované, po personální stránce nejlépe obsazené v zemi," uvedla. "Ale pak tu jsou ve všech koutech Číny stovky dalších, na které jde méně peněz a které jsou méně prozkoumané, a těm hrozí to samé nebezpečí," podotkla tato odbornice.

Reuters píše, že Kan-su není jedinou čínskou provincií, kde památkám způsobuje problémy měnící se počasí. Minulý měsíc pekingská ekologická organizace Přátelé Země informovala, že kvůli tomu, že více pršelo v jinak suché provincii Šan-si na severu země, jsou poškozené historické stavby, z nichž některé jsou až tisíc let staré. Týká se to podle ní například prastarého chrámového komplexu Ťin-cch' a dekorativních umělých jeskyň Tchien-lung-šan. Kvůli mimořádně vydatnému dešti jsou poškozeny i různé starobylé věže a zdi v tomto regionu.