Odborníci varovali před možnými problémy ponorky Titan

Boston (USA) - Odborníci před několika lety varovali provozovatele ponorky Titan, která se nyní ztratila při plavbě k vraku zaoceánské lodi Titanic, před možnými "katastrofickými" problémy. Vyzvali ho také, aby podmořské zařízení podstoupilo certifikační proces. Napsal to list The New York Times (NYT).

Dopis adresovaný Stocktonovi Rushovi, který je šéfem firmy OceanGate a nyní je také na palubě Titanu, v roce 2018 podepsaly více než tři desítky lidí, včetně oceánografů, průzkumníků mořských hlubin, inženýrů a představitelů firem vyrábějících ponorky.

Jménem americké Společnosti pro námořní technologie v něm vyjádřily "znepokojení" týkající se vývoje ponorky a chystaných expedic a také obavy, že "experimentální přístup" společnosti OceanGate by mohl vést k problémům, a to včetně katastrofických.

V dopise se píše i o tom, že marketing firmy byl "zavádějící", protože tvrdil, že ponorka dostojí, či dokonce překročí bezpečnostní normy stanovené agenturou pro posuzování rizik DNV, přestože u ní zařízení společnost nenechala otestovat.

OceanGate v roce 2019 potvrdila, že Titan netestovala žádná nezávislá organizace. Vysvětlovat každou inovaci externímu subjektu ještě předtím, než je testována v reálném světě, je totiž podle firmy v případě rychlých inovací nepřijatelné.

Podle odborníků je ale právě testování třetí stranou "zásadní součástí bezpečnostních opatření, která chrání všechny uživatele ponorek".

Společnost, jejíž ponorka se ztratila v neděli s pěti lidmi na palubě východně od pobřeží kanadské provincie Nový Foundland, se k dopisu odmítla vyjádřit.

Není to poprvé, kdy se Titan dostal do problémů. Německý podnikatel Arthur Loibl, který ponor k Titaniku absolvoval, serveru Spiegel Online řekl, že se v době jeho cesty opakovaně vyskytly problémy s bateriemi a jeden z předchozích ponorů musel být přerušen v hloubce 1600 metrů.

Když byl v roce 2018 na palubě ponorky korespondent americké televize CBS David Pogue, přestala zase fungovat komunikace a trvalo přes dvě hodiny, než se ji podařilo obnovit.

Pogue tvrdí, že by se zařízení mělo i v případě výpadku elektrické energie dostat na hladinu. To, že na hladině nepluje, podle něj může znamenat dvě věci. Buď se ponorka o něco zachytila na dně, což ale považuje za nepravděpodobné, protože tam nic kromě Titaniku není. Nebo došlo k porušení trupu a ponorka je zničena.

mtw