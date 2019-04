Hranice (Přerovsko) - Odborníci dopoledne na centrálním náměstí v Hranicích na Přerovsku sundali pomocí dvou jeřábů zchátralou věžičku kostela Stětí sv. Jana Křtitele. Vzhledem k havarijnímu stavu hrozilo, že spadne. Věžičku čeká oprava na náklady církve, které kostel patří. Věž bude uložena na faře, kde ji odborníci detailně prozkoumají, řekli dnes ČTK zástupci církve.

"Věžičku se podařilo sundat, operace trvala zhruba čtyři hodiny, pracovat se začalo v 06:30," řekl dnes ČTK mluvčí radnice Petr Bakovský.

Na špatný stav věžičky kostela Stětí sv. Jana Křtitele na jižní straně náměstí se přišlo ve čtvrtek. Problémy se objevily na menší věži barokního kostela ve výšce zhruba 30 metrů. Radnice pak na základě doporučení statika od čtvrtečního odpoledne uzavřela náměstí pro dopravu i bezprostřední okolí kostela, které bylo obehnáno páskou. Na sundání věžičky ze střechy kostela se čekalo několik dní kvůli počasí. Poryvy větru totiž dělníkům neumožňovaly výškové práce.

Podle mluvčího olomouckého arcibiskupství Jiřího Gračky budou muset odborníci v prvé řadě zjistit, v jakém stavu věžička je. "Po prozkoumání stavu se začne hledat možnost opravy," řekl dnes ČTK Gračka. Náklady na opravu zástupci církve zatím nedokážou odhadnout, vyčíslují ji předběžně v řádu statisíců korun.

Podle Gračky se za posledních několik desítek let do nepřístupné věže nikdo na běžnou prohlídku nedostal. To byl i důvod, proč se na její havarijní stav nepřišlo dříve. Poslední velká oprava střechy, při které bylo možné do věže zasáhnout, byla v 70. letech. Věžička se však tehdy neopravovala, neboť byla v dobrém stavu.

Barokní stavba kostela Stětí sv. Jana Křtitele vévodí hranickému náměstí od poloviny 18. století. Jednolodní barokní kostel nechali postavit tehdejší majitelé panství Dietrichsteinové, jejichž znak dodnes zdobí průčelí kostela. Slavnostně vysvěcen byl v červnu 1764.