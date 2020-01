Odborníci: Šíření koronaviru splňuje podmínky pro stav nouze

Lidé míří v ochranných maskách 28. ledna 2020 do metra v Tchaj-peji.

Lidé míří v ochranných maskách 28. ledna 2020 do metra v Tchaj-peji. ČTK/AP/Chiang Ying-ying

Peking - Šíření nového typu koronaviru splňuje podmínky k tomu, aby Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila celosvětový stav zdravotní nouze. S odvoláním na diplomatické a zdravotnické zdroje to dnes napsala agentura Reuters. WHO se snaží zajistit, aby Čína podávala průběžně přesné informace o šíření viru, a zároveň dodávat vědecky podložené argumenty světovému společenství. V minulosti organizace vyhlásila globální stav zdravotní nouze v pěti případech, mezi nimiž bylo také období epidemie eboly v Kongu. Čína předala Rusku informace o genomu nového koronaviru, který se od prosince šíří z Číny. Obě země začaly pracovat na přípravě vakcíny.

O takovém opatření se rozhoduje obezřetně, protože to může znamenat značné omezení pro země, kde se nemoc vyskytuje, v podobě dopravních nebo obchodních restrikcí s následným dopadem na ekonomiku, připomněla agentura.

WHO odmítla vyhlásit obecný stav ohrožení v případě současného koronaviru minulý týden dvakrát, ale členové krizového štábu byli názorově rozděleni půl na půl.

Jeden z diplomatů v Ženevě řekl, že pro nevyhlášení svědčil argument, že zatím nejsou úmrtí mimo Čínu a že v době rozhodování nebyly známy případy přenosu z člověka na člověka v cizině. To se ale od té doby změnilo a případy přenosu mezi lidmi jsou hlášeny z Německa, Vietnamu, Tchaj-wanu i Japonska.

Doktor Lawrence Gostin z Georgetownské univerzity si myslí, že WHO bude muset nakonec stav obecného ohrožení vyhlásit.

Čínský odborník na respirační onemocnění Čung Nan-šan ale řekl v rozhvoru s agenturou Nová Čína, že podle jeho názoru přibližně za týden nebo deset dní onemocnění dosáhne vrcholu a potom výskyt nových případů opadne.

V Pekingu je renovována nemocnice, která byla v roce 2003 postavena pro pacienty nakažené koronavirem SARS, a podobná je rychle budována v epicentru nynější nákazy, ve Wu-chanu.

Podle nejnovějších údajů je novým koronavirem nakaženo v Číně přes 5900 lidí, což je víc než počet případů nákazy virem SARS, kterých bylo v roce 2003 v Číně něco přes 5300. Počtem mrtvých byl ale SARS ničivější - celkově na světě usmrtil 770 lidí a z toho v Číně přes 340. Nový koronavirus má zatím na kontě životy 132 lidí, všechny případy připadají na Čínu. Počet nakažených v cizině se zatím počítá v řádu desítek. Svůj první případ dnes ohlásily Spojené arabské emiráty, kde onemocněl nejméně jeden člen rodiny, jež se vrátila z Wu-chanu. Jde také o první případ nemocného v blízkovýchodní oblasti.

Ruští a čínští vědci začali pracovat na vakcíně proti koronaviru

Čína předala Rusku informace o genomu nového koronaviru, který se od prosince šíří z Číny. Obě země začaly pracovat na přípravě vakcíny. Oznámil to dnes ruský konzulát v čínském Kantonu. Virem se v Číně zatím nakazilo přes 5900 lidí a případy nákazy jsou i v cizině. Nemoci podlehlo 132 lidí, všichni v Číně.

V Rusku zatím není žádný případ nákazy koronavirem. Kontrolují tam ale od úterka všechny turisty vracející se z Číny a tři regiony na Dálném východě uzavřely do 7. února své hranice s Čínou.

"Ruští a čínští odborníci začali na vakcíně pracovat," uvedl v prohlášení ruský konzulát.

O možnost zastavit šíření viru vakcínou se snaží i další odborníci. V úterý oznámili nezávisle na sobě zahájení vývoje očkovací látky vědci z amerického Národního ústavu zdraví (NIH) a farmaceutické firmy Johnson & Johnson. Látka ale nebude k dispozici dříve než za několik měsíců.

Nově dnes vědci z australského Ústavu Petera Dohertyho pro infekce a imunitu podle agentury DPA oznámili, že se jim podařilo koronavirus vyšlechtit v laboratorních podmínkách. Nyní mohou ve spolupráci s ostatními odborníky a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) hledat lék, který by proti viru fungoval.