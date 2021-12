Odborníci se neshodují, jak by se měly zkrátit karantény a izolace při covidu

Praha - Odborníci oslovení ČTK se neshodují v tom, na kolik dní by bylo vhodné zkrátit izolaci nakažených koronavirem a karanténu jejich kontaktů. Doporučují ale jejich ukončení testem. U nakažlivější varianty omikron, která tvoří v ČR zřejmě už zhruba deset až 15 procent případů, nastupují dříve příznaky, lidé by tak měli být infekční kratší dobu. Dnes večer o tomto tématu jedná také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) s týmem odborníků z Národního institutu pro zvládnutí pandemie vedeného vakcinologem Romanem Chlíbkem. Mluvčí resortu Ondřej Jakob ČTK řekl, že dnes informace o jednání podávat nebude, výsledky zveřejní po jednání vlády ve středu.

Za rozumné považuje zkrácení karantény a izolace imunolog Václav Hořejší. Také epidemiolog a vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) Petr Smejkal na dotaz ČTK sdělil, že se zkrácením na pět až sedm dní souhlasí. "U izolace pod podmínkou, že bude ukončena kvalitním negativním antigenním testem," napsal.

Předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Pavel Dlouhý podporuje zkrácení izolace ze současných 14 dní na deset, pokud nakažený posledních 48 hodin nemá příznaky. "O změnách v karanténách se zatím vede diskuse," doplnil.

Evoluční biolog Jaroslav Flégr se domnívá, že pro takové rozhodnutí zatím není dostatek vědeckých dat. "Je jasné, že u omikronu představuje hlavní nebezpečí, že bude současně příliš mnoho lidí v karanténě a izolaci," odpověděl na dotaz ČTK. Ministr Válek řekl v rozhovoru Lidovým novinám, že třeba tři miliony lidí v karanténě najednou by se projevily ve fungování celé ekonomiky. V některých krajích už v současné době chybějí kvůli nákazám a karanténám například řidiči autobusů. Podle Válka je omikron infekční zhruba tři dny po objevení příznaků. Podle Flégra by zkrácení sice snížilo riziko nedostatku pracovníků, ale je otázkou, jak by se to projevilo na šíření viru. "Možná, že v zahraničí karanténu rovněž zkracují, ale pro zakončení požadují PCR test. To by logiku mělo," doplnil.

Zkrácení pro variantu omikron podle biochemika Libora Grubhoffera vychází ze zkušeností z USA, doporučují ho i tamní odborné autority. Mělo by zmírnit právě výpadky pracovních sil kvůli karanténám. "Zkrácení karantény a izolace na hraničních pět dní považuji za současné situace za rozumné pro bezpříznakové onemocnění či probíhající v mírné formě a za předpokladu důsledného testování na vstupu a výstupu," dodal.

V současné době trvá izolace nakaženého 14 dní od pozitivního testu a karanténa jeho kontaktů také dva týdny, pokud není ukončena negativním testem. Ten je možné podstoupit, pokud osoba nemá příznaky, po sedmi dnech od kontaktu. Výjimku z karantény mají lidé očkovaní a ti, kteří nemoc prodělali v posledním půlroce, pokud nežijí s nakaženým v jedné domácnosti.

Ve středu po jednání vlády ministr Válek avizoval, že v současné době jsou připravené tři varianty možného zkrácení. Zároveň chce upřesnit dobu, po kterou by člověk neměl být očkovaný po prodělání nemoci. Závěry předloží vládě v prvním lednovém týdnu k projednání. Mimořádné opatření pak už vydá ministerstvo, vláda ho schvalovat nemusí.