Odborníci se neshodnou na přínosu zrušit daň a odpočty hypoték

Praha - Na přínosu návrhu na zrušení daně z nabytí nemovitosti a zrušení daňových odpočtů úroků z nových hypoték se daňoví odborníci oslovení ČTK neshodují. Podle jedněch je to nesystémové opatření, které trh s nemovitostmi vůbec neovlivní. Podle dalších je to dobrý nápad, který by i mohl trhu pomoci, ale ale neměl by být zaváděn v době krize.

Ministerstvo financí (MF) v neděli oznámilo, že předloží vládě návrh na zrušení čtyřprocentní daně z nabytí nemovitých věcí. Zároveň chce MF i zrušit daňové odpočty ze zaplacených úroků u nově uzavřených hypoték. Cílem je podle MF podpora trhu s nemovitostmi a z dlouhodobého hlediska zlepšení dostupnosti bydlení ve vlastním pro mladé lidi, kterým tak podle úřadu po nákupu domu či bytu zbude více hotovosti. Ti, kteří již nabývací daň zaplatili, nechá MF odpočty u hypoték uplatňovat dál. Rovněž refinancování hypoték by nemělo být považováno za nový úvěr.

"Zrušení daně z nabytí nemovitostí a podpory ve formě odpočtu úroků z úvěrů na bydlení je zcela nesystémové," uvedl například daňový poradce za společnosti BDO Martin Tuček. Možnost odečíst od základu daně úroky z úvěrů je podle něj pro mladé lidi přínosné a v praxi je to často využívaný nástroj.

V případě daně z nabytí nemovitosti by pak podle něj mělo být dlouhodobou koncepcí státu snížení daňového zatížení práce a na druhé straně posílení příjmů rozpočtu z daní ze spotřeby a daní z majetku. "Záměru rozhýbat trh s byty v současné situaci, kdy většina obyvatel své investice jistě přibrzdí, či bude přemýšlet naopak nad zredukováním svých výdajů, nerozumím," dodal.

Naopak podle partnera v poradenské společnosti Apogeo Jiřího Žežulky je samotný nápad na zrušení daně z nabytí nemovitosti a změn u hypoték dobrý. "Ne ale v době, kdy nikdo neví, co bude za týden nebo za měsíc. Ani u těchto změn nevíme, co udělají s realitním trhem. Na zrušení daně z nabytí nemovitosti byl čas před současnou krizí. Proto bych to celé raději nechal na později," uvedl. MF přitom v minulosti návrh na zrušení daně odmítalo.

Gabriela Ivanco z poradenské společnosti Mazars se pak domnívá, že zrušení daně by mohlo být pro trh s nemovitostmi pozitivní. "Jistě potěší zejména ty, kteří nemovitost kupují z vlastních zdrojů, sníží se jim kupní cena a nemožnost odečíst si úroky z úvěru od základu daně se jich nijak nedotkne. Na druhou stranu, z našich zkušeností odečet úroků z úvěru od základu daně patří k poměrně hojně využívaným nástrojům a je otázkou, zda by jeho absence nepůsobila naopak na situaci na trhu s nemovitostmi negativně," uvedla.

Partner v poradenské společnosti PwC ČR Tomáš Hunal upozornil, že zrušení daně z nabytí nemovitosti může ušetřit při pořízení bytu i statisíce korun. "Již dnes ovšem existují výjimky z placení této daně. Například se daň neplatí při prvním úplatném nabytí vlastnického práva k bytu v bytovém domě, tedy při nákupu od developera," uvedl.

Daňové zvýhodnění hypoték pak podle Hunala představuje nejvýznamnější a z pohledu státu nejdražší odčitatelnou položku, prostřednictvím které si poplatníci snižují svůj daňový základ. "Její zrušení sníží přeplatky na dani, které se díky této položce vrací v daňových přiznáních," uvedl.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) v neděli řekla, že zrušení daně bude výhodné. "Kupujícím zůstane více peněz než předtím a především je budou mít hned, ne až za dvacet či třicet let po splacení hypotéky," uvedla.