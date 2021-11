Odborníci se neshodnou, jaká opatření proti covidu přijmout

Praha - Odborníci se neshodnou, jaká opatření proti šíření covidu-19 by měla vláda v demisi ve čtvrtek přijmout. Někteří, například vakcinolog Roman Chlíbek, jenž vede odbornou skupinu vznikající vlády, nebo imunolog Václav Hořejší podporují bavorský model, který ruší uznávání testů jako covidového certifikátu. Podle molekulárního biologa Libora Grubhoffera je namístě přísnější rakouský model, který počítá s lockdownem neočkovaných. Další v odpovědích pro ČTK doporučují zaměřit se na testování, řádnou kontrolu potvrzení o testu, prodělání nákazy nebo očkování (O-T-N), změny v karanténách nebo domácí léčbu pacientů.

Vláda v pondělí večer tři hodiny jednala o tom, jakým způsobem protiepidemická opatření zpřísnit. Do čtvrtka, kdy chce rozhodnout, má ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) rozpracovat tři varianty řešení. Nejméně přísná počítá s tím, že by se jako covidový certifikát neuznávaly antigenní testy, ale jen laboratorně vyhodnocované testy PCR.

Přísnější takzvaný bavorský model ruší možnost prokázat se negativním testem jakéhokoliv typu. V Bavorsku tak lidé, kteří nejsou očkováni, podle platných pravidel nemohou například do restaurací, hotelů nebo na kulturní a sportovní akce. Nejpřísnější, takzvaný rakouský model by pak zaváděl omezení pohybu neočkovaných lidí, mohli by jen na nutné nákupy nebo do práce či do školy.

"S ohledem k vážnosti situace jsem pro rakouský model s minimální dobou trvání dva až tři týdny," uvedl na dotaz ČTK ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer. Také by doporučoval zavést karanténu i pro očkované členy domácností, ve kterých je někdo v izolaci s covidem-19. Podle současných pravidel mohou například rodiče nakažených dětí chodit dál do práce nebo sourozenci do školy, pokud nemají příznaky.

"Vzhledem k rostoucí zátěži nemocnic jsou potřebná razantní opatření a kterákoliv z uvedených variant bude mít naši podporu," napsal ČTK předseda Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Pavel Dlouhý, který je zároveň členem poradní klinické skupiny ministerstva zdravotnictví.

Podle názoru ústavních právníků by pro přenesení rakouských omezení do Česka bylo nutné vyhlásit nouzový stav, protože pandemický zákon tak přísná omezení neumožňuje. Proti rakouskému modelu se vyslovil ve svém stanovisku pro ministerstvo zdravotnictví i AntiCovid tým budoucí vládní koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a PirSTAN.

Proti tak přísným omezením je podle svého vyjádření z minulého týdne také Mezioborová skupina pro protiepidemické situace (MeSES) vedená epidemiologem Petrem Smejkalem. Doporučovala zejména obnovení plošného testování ve školách a firmách a zvýšit finanční dostupnost testů, které si neočkovaní dospělí musí od začátku listopadu platit.

"Osobně bych preferoval zachování prioritně PCR testů, ale z kapacitních důvodů i odborně odebíraných antigenních testů vyhodnocovaných kvalifikovanou osobou," řekl na dotaz ČTK epidemiolog Rastislav Maďar, který je členem MeSES. Zároveň je podle něj třeba kontrolovat covidové certifikáty elektronicky podle QR kódu, nejen pohledem na papírové potvrzení nebo displej telefonu.

S přísnější kontrolou certifikátů souhlasí i infektolog Pavel Dlouhý. "Je také potřebné vysvětlit veřejnosti, že cílem není jen zvýšení tlaku na neočkované, ale zejména menší počet lidí a kontaktů ve veřejných prostorech, kde se významně zvýšilo riziko nákazy," doplnil. Podle imunologa Václava Hořejšího z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR je třeba co nejdříve nařídit očkování proti covidu-19 jako povinné. S tím ale ani současná, ani budoucí vláda nesouhlasí.

Podle odborníků je důležité, aby se nakažení dokázali léčit doma. Podle imunologa Vojtěcha Thona je zásadní se zaměřit na domácí léčbu nakažených koronavirem lékařem tak, aby nezahlcovali nemocnice a byli zavčas léčeni. Podle něj by jim měl lékař vyšetřit krevní srážlivost, krevní obraz a prozánětlivé znaky. Podávat by jim měl běžně dostupné léky a případně právě léky proti krevní srážlivosti.

"Ostatní opatření jsou za současných okolností již pouze podpůrná. Za daného stavu již nezabrání šíření viru a navíc jsou velmi nákladná," doplnil.

S potřebností sledování krevní srážlivosti souhlasí i biolog Omar Šerý, na twitteru napsal, že je vhodné sledovat hladinu kyslíku v krvi pulzním oxymetrem, kontrolovat teplotu a hladinu glukózy. Lékaři by také měli při podezření na zánět plic provést jejich rentgen.