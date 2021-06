Odborníci: Protidrogová politika by měla zůstat meziresortní

Praha - Protidrogová politika by podle odborníků měla zůstat meziresortní agendou úřadu vlády. Doufají v to, že k plánovanému přesunu na ministerstvo zdravotnictví nedojde. Novinářům to dnes sdělili zástupci Asociace neziskových organizací (A.N.O.), České asociace adiktologů, Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a dalších organizací, které se závislostmi zabývají.

Dnes odpoledne by o tématu měla Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky jednat. "Zatím nikdo nepřinesl rozumné argumenty, proč z nadresortního a průřezového pojetí protidrogové politiky udělat resortní záležitost jednoho ministerstva," uvedl v tiskové zprávě prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Na řešení protidrogové politiky se kromě ministerstva zdravotnictví podílí resorty školství, sociálních věcí a vnitra prostřednictvím policie. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová ČTK sdělila, že sjednocení posílí odbornou a expertní činnost a zefektivní plnění cílů Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027.

Dalším argumentem mají být výsledky kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Mezi lety 2016 a 2019 bylo v oboru rozděleno na dotacích 849 milionů korun, NKÚ zjistil různá pochybení včetně malé kontroly. "Zjištění je takové, že zdaleka nejhorší je dotační politika je na ministerstvu zdravotnictví," uvedl ředitel A.N.O. Matěj Hollan.

Na Jarmilu Vedralovou, která v daných letech řídila příslušný odbor ministerstva zdravotnictví a nyní je národní protidrogovou koordinátorkou na úřadu vlády, bylo podle něj kvůli tomu podáno i trestní oznámení.

"Přesun jde zcela proti smyslu a koncepci adiktologické péče. Obáváme se, že sociální služby budou opomíjeny a bude brzděn jejich rozvoj," řekla Martina Těmínová, ředitelka společnosti SANANIM, která v Praze zajišťuje služby pro závislé. Podle ředitele odborné lékařské společnosti pro návykové nemoci Jakuba Mináříka je přesun pod jakýkoliv, ale jediný, resort špatně.

"Pokud bychom v léčbě závislostí postupovali jenom zdravotnickým směrem, tak bychom nedopadli dobře, a našim klientům bychom moc nepomohli," uvedl ředitel České asociace adiktologů Ondřej Sklenář.

Podle bývalého protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila může být problém i s financováním služeb, protože ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě tvrdí, že nemůže hradit nezdravotnické náklady, například mzdy sociálních pracovníků.

"Očekávám, že to zvrátíme. Dvakrát přesun (premiér) Andrej Babiš zastavil, protože si vyslechl naše argumenty a přijal je," řekl k tomu Pavel Bém, který je člen rady a mezinárodní The Global Commission on Drug Policy (Světové komise pro drogovou politiku).

V Česku denně kouří 2,4 milionu lidí. Milion je rizikových uživatelů alkoholu, zhruba 100.000 gamblerů závislých na hazardu a 50.000 uživatelů injekčních drog. Celospolečenské náklady odborníci odhadují na 60 miliard korun ročně.

Úřad vlády má 19 těchto průřezových agend, které koordinuje. Jde například o oblast lidských práv, národnostních menšin nebo třeba bezpečnosti.