Odborníci: Opatření navrhovaná Asociací krajů nelze do topné sezony stihnout

Praha - Opatření proti vysokým cenám energií, která navrhuje Asociace krajů, nelze podle oslovených odborníků do následující topné sezony stihnout. Vláda podle některých zaspala. Možným řešením by bylo asociací zmiňované zestátnění energetické společnosti ČEZ, což by problém do značné míry řešilo. V tak vysokých velkoobchodních cenách, jako jsou na trhu nyní, nemůže dlouhodobě ekonomika ani sociální soudržnost fungovat, řekli ČTK oslovení odborníci.

Asociace krajů dnes vyzvala vládu, aby od začátku příštího roku regulovala ceny plynu a elektřiny pro domácnosti. Kabinet by podle ní také měl určit státního obchodníka s energií, jemuž by ji firmy musely prodat. Stát by měl směřovat k tomu, že získá stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách ČEZ. Vláda by měla na opatření použít peníze ze sektorové daně nebo tím, že by zdanila každou vyrobenou megawatthodinu, řekl předseda asociace Martin Kuba (ODS). Všechny návrhy označil za přechodná řešení.

"Takto navržený systém zatím nefunguje nikde v EU, ani v často citované Francii. V podstatě by to znamenalo odebrání klientů stávajícím dodavatelům, zrušení smluv a převod na státního obchodníka, který není zatím ani založen a který samozřejmě bude fungovat s hlubokou ztrátou. Stihnout to k 1. lednu 2023 je naprosto vyloučené," řekl ČTK analytik ENA Jiří Gavor.

Z právního a legislativního hlediska je podle něj schůdnější a hlavně rychlejší přejít dočasně na takzvané administrativní ceny. "V tak vysokých velkoobchodních cenách jako jsou na trhu nyní, opravdu nemůže dlouhodobě ekonomika ani sociální soudržnost fungovat. A jinak to nelze udělat, než dorovnat stávajícím a fungujícím obchodníkům jejich ztráty, které by jim přechodem na administrativní ceny vznikly, vždyť musí nakupovat za tržní ceny, v dobré víře zajistit dodávku pro své klienty," uvedl Gavor.

Podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala povede cenová regulace ke snížení zisku ČEZ a arbitrážím dalších větších výrobců elektrické energie. Cenová regulace přinese výhody i těm, kteří by situaci jinak zvládli. "Návrh asociace a hejtmana je bohužel typickým projevem, kdy se snažím hasit vlastní problém bez ohledu na to, že tím založí problémy jinde," uvedl Dohnal.

Analytik XTB Jiří Tyleček řekl, že není možné donutit soukromé subjekty prodat elektřinu určitému zákazníkovi za určitou cenu. "Naopak kvituji názor, že by se vláda měla pokusit získat stoprocentní podíl v ČEZ, což by problém do značné míry řešilo," uvedl Tyleček.

"Je těžké pochopit, že se situace takto vyhrotila, přestože už dlouhé měsíce bylo pravděpodobné, že k současné situaci může dojít. Vláda zaspala. Vsadila na krátkodobé řešení válečné daně, jejíž výnos dnes nic neřeší. Měla by se týkat až zisků za rok 2023 a i pokud by se vláda rozhodla postižené firmy sedřít z kůže, tak celkový výnos je vzhledem závažnosti krize nízký," uvedl Tyleček.