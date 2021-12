Odborníci: Omikron už se šíří komunitně, je třeba prodloužit nouzový stav

Praha - I přes malý počet prokázaných případů se podle odborníků koronavirová varianta omikron v Česku šíří komunitně a skutečných případů jsou spíše stovky. V zaslaném stanovisku to dnes uvedli členové Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) kolem epidemiologa Petra Smejkala. Podle nich je nutné prodloužit nouzový stav, maximálně urychlit podávání třetích dávek, testovat dvakrát týdně ve školách i firmách, a to i očkované. Doporučují také distribuovat lidem zdarma kvalitní antigenní testy a spustit kampaň, která bude lidem vysvětlovat nutnost dodržovat levná opatření, jako je nošení respirátorů.

Podle členů skupiny se v oficiálních datech odráží stav epidemie covidu se zpožděním. "Pokud se omikron v Česku šíří podobně dobře jako v jiných evropských zemích, a není důvod si myslet, že tomu tak není, tak skutečně nakažených je několikanásobek a jejich počet se bude rychle zvyšovat," upozornil imunolog Zdeněk Hel.

Protože je omikron nakažlivější než předchozí varianty, je podle odborníků potřeba nastavit takové krizové řízení a rozhodování, které má odpovídající rychlost a flexibilitu. Skupina považuje za nutné prodloužení nouzového stavu, který vláda v demisi vyhlásila na 30 dní na konci listopadu.

Odborníci nejprve doporučují opatření, která jsou levná a méně omezující, tedy nošení respirátorů a větší testování. Pokud by došlo na horší scénáře vývoje epidemie, může být podle nich nutné i omezení otevírací doby, velikosti akcí a shromažďování. Pro případ rychlého nárůstu vlny a přetížení PCR testování, doporučuje distribuovat lidem kvalitní antigenní testy zdarma.

I kdyby měla varianta omikron lehčí průběh u nakažených, může podle odborníků dojít k zahlcení nemocnic. "Když se omikron šíří v populaci, kde velká většina nakažených nějakou předchozí imunitu má, dá se čekat mnoho mírných případů, zvlášť pokud je to populace mladá. Bohužel z toho nic neplyne pro závažnost onemocnění u někoho z rizikové skupiny, kdo se ani neočkoval, ani nemoc neprodělal," uvedl člen skupiny Jan Kulveit, který se zabývá matematickým modelováním epidemií. Varoval před tím, aby spekulace o mírných průbězích nevedly lidi k odkládání očkování.

Skupina také upozorňuje na to, že v Česku používané protilátkové léky na covid-19 nejsou proti omikronu účinné. Vhodná budou spíše antivirotika, některá už ministerstvo zdravotnictví objednalo. Vedoucí MeSES Petr Smejkal dodal, že by lidé neměli spoléhat na léčbu a nechat se očkovat, a to i třetí posilující dávkou.