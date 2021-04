Odborníci: Od 12. dubna se neotevřou školy v deseti až 20 okresech

Praha - Odborníci očekávají, že 12. dubna se kvůli epidemii covidu-19 neobnoví prezenční výuka v deseti až 20 okresech. Rozhodne se 7. dubna na základě aktuálních dat.Uvedlito odborníci z Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES), kterou vede epidemiolog Petr Smejkal. Od 12. dubna by se měli vrátit do škol děti z posledních ročníků mateřských škol a z prvního stupně základních. O návrhu, který dnes skupina za určitých podmínek doporučila, bude ještě v úterý jednat vláda. Více škol podle Smejkala není možné otevřít kvůli tomu, že nezačalo častější testování ve firmách a nebyl více omezen průmysl.

Skupina podporuje to, aby se školy nejprve otevíraly podle regionů. Mělo by se tak stát tam, kde bude reprodukční číslo nižší než jedna a nebude tam výrazně vyšší průměr nakažených ve srovnání s celorepublikovým průměrem. "Je pravděpodobné, že toto bude k 12. dubnu splněno pro velkou většinu okresů. (...) Ale předběžně lze očekávat, že výuku nepůjde k 12. dubnu obnovit přibližně v deseti až 20 okresech," uvedli. Pokud se někde školy neotevřou, situace by se měla znovu posoudit 12. dubna s možností otevření o týden později.

O praktické výuce na středních, vyšších odborných školách, konzervatořích a v posledních ročnících vysokých škol, která by mohla znovu začít 19. dubna, už podle odborníků není možné rozhodovat regionálně. Do škol totiž dojíždějí studenti i z jiných okresů.

"Mrzí nás, že nemůžeme s čistým svědomím doporučit prezenční výuku pro více žáků, ale epidemiologická situace to v současné době neumožňuje. Je to také důsledek toho, že nebyla implementována některá naše doporučení ohledně častějšího testování ve firmách nebo většího omezení průmyslu," uvedl Smejkal. Za zásadní považuje režimová opatření ve školách, díky kterým je možné zavést prezenční výuku i při nepříznivých epidemických číslech. Školáci, kromě těch v mateřských školách, budou muset nosit roušky a budou dvakrát týdně testováni. Na prvním stupni bude rotační výuka, třídy se budou střídat po týdnu.

Odborníci dále požadují, aby do školy nebyl umožněn přístup lidem s příznaky infekčního onemocnění, navrhují například měřit teplotu všem lidem ve škole. Pravidelné testování by měli podstupovat nejen žáci, ale všichni lidé ve škole včetně kuchařek a uklízeček. Doporučují rovněž pravidelné větrání, mytí rukou, dodržování rozestupů, obzvláště při jídle, a možnost stravovat se venku.

Následovat by měla druhá a třetí fáze návratu dětí do škol. Prioritou bude podle ministerstva školství druhý stupeň základních škol. Druhou fázi doporučují odborníci ve chvíli, kdy v konkrétním okresu bude za týden přibývat maximálně 100 případů na 100.000 obyvatel, třetí fázi při hodnotách 50 případů na 100.000 obyvatel. Mezi každou fází by měl být podle odborníků rozestup minimálně 14 dní.