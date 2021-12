Odborníci nesouhlasí s povinným očkování pro lidi nad 60 let

Praha - Vakcinologická společnost nesouhlasí s povinným očkováním proti covidu-19 pro lidi nad 60 let, které chystá vláda v demisi. Naopak povinné očkování pro některé profese podporuje. Na twitteru to dnes uvedl předseda vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Chlíbek stojí v čele odborné skupiny, která radí budoucí vládě, kterou tvoří koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s Piráty a Starosty.

Chlíbek napsal, že vakcinologická společnost očkování seniorů stoprocentně podporuje a každý senior by měl být proti covidu očkován. Zároveň ale podle Chlíbka má mít každý vlastní zodpovědnost za přístup ke zdraví a prevenci. "Ano, bez očkování to nepůjde. Motivace a argumenty pro seniory jsou jasné, mělo by to jít i bez povinnosti, která se těžko bude vymáhat," uvedl Chlíbek. "Naopak zavedení profesního očkování u vybraných skupin považuje (vakcinologická společnost) za nejvýznamnější součást preventivních opatření profesionálů v době pandemie," dodal.

Odcházející kabinet Andreje Babiše (ANO) se v otázce povinného očkování s budoucí vládou neshoduje. Nynější ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO) připravuje vyhlášku, která by povinnost očkování nařídila od března lidem nad 60 let a vybraným profesím, třeba policistům, hasičům nebo zdravotníkům. Budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) je pro očkování profesních skupin, pokud o něj budou mít zástupci těchto profesí zájem. Povinné očkování pro věkové skupiny je podle Válka nerealizovatelné kvůli omezeným kapacitám očkovacích míst a nevymahatelné.