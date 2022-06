Odborníci: Nástupce Gazdíka by měl resort dobře znát, aby navázal na jeho práci

Praha - Za půlrok působení ve funkci ministra školství zvládl Petr Gazdík (STAN) navázat na práci svého předchůdce za ANO Roberta Plagy, dokončit se mu ale kvůli krátkému času nepodařilo nic. Vyplývá to z odpovědí odborného konzultanta organizace EDUin Tomáše Feřtka a předsedy Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce na dotaz ČTK. Gazdíkovým nástupcem by podle Feřtka měl být nejlépe třeba někdo, kdo práci na ministerstvu dobře zná. Nevylučoval by ani Plagu, který je teď Gazdíkovým politickým náměstkem. Podle Zajíce by to měl být odborník na školství, který bude mít ve vládě zároveň dobré postavení i politicky.

Gazdík v neděli oznámil rezignaci k 30. červnu. Rozhodl se tak poté, co média informovala o jeho stycích s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který patří mezi obviněné v kauze pražského dopravního podniku. Gazdík uvedl, že se necítí ničím vinen, nechce ale rozkolísat vládu ani koalici na prahu předsednictví v Evropské unii, které na Česko připadá v druhé polovině roku.

Podle Feřtka byl Gazdík ve funkci příliš krátkou dobu na to, aby v resortu stihl udělat změny. "Jediné, co se reálně stalo, bylo odvolání vedení Cermatu," uvedl. "To je jistě Gazdíkův úspěch, potíž ale je, že je teď otázka, kdo tam bude dál, jaký bude jeho postoj k Cermatu a zda se podaří situaci tam vyřešit rychle, protože to je organizace, která samozřejmě musí chystat další zkoušky, měla by mít rozumné vedení a tato politická přestávka je docela velký problém," řekl Feřtek.

Za správné označil, že Gazdík navázal na práci exministra Plagy. Poměrně dobře se podle Feřtka vyrovnal i s počátečním náporem žáků z řad válečných uprchlíků z Ukrajiny. Jak velký problém běženci jsou, se ale podle odborníka ukáže až po jejich zápisech na nový školní rok. Doplnil, že výzvou pro Gazdíkova nástupce budou také rozpracované úpravy učebních plánů. "Zrovna toto je věc, která bude vyžadovat velmi trpělivého komunikátora, který bude vyjednávat s jednotlivými stranami, takže tady ta politická změna opět není dobrá," míní.

Šéf hnutí STAN Vít Rakušan v neděli zmínil, že resort školství by zvládli například senátoři za STAN Jiří Drahoš či Miroslav Plevný. Podle Feřtka to ale vhodní kandidáti na ministra školství nejsou. "V tuto chvíli by mně přišlo daleko rozumnější jmenovat někoho, kdo má k resortu opravdu blíže, zná ho zevnitř, nebude se muset orientovat a může ze dne na den na práci navázat a pokračovat," vysvětlil. Uměl by si představit někoho z náměstků nebo ředitelů odborů na ministerstvu školství. Nevylučoval by ani Plagu, kterého dnes v rozhovoru pro Radiožurnál jmenoval i Rakušan.

Podle Zajíce není výběr budoucího ministra záležitost odborného, ale spíš politického rozhodování. Zda by mohli být vhodnými kandidáty Drahoš či Plevný, je podle něj těžké posoudit. "Byli bychom rádi, kdyby to byl člověk, který bude znalý oboru a má nějaký přehled a bude schopen do toho naskočit ihned, aby se tam zbytečně neprotahovali některé věci," řekl.