Odborníci na 3D tiskárně vyrobili model bývalé synagogy v Olomouci

Olomouc - Odborníci z katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého vytvořili pomocí 3D tiskárny podrobný model bývalé synagogy v centru Olomouce, kterou v roce 1939 vypálili místní nacisté. Plastový objekt poslouží ve slévárně jako forma pro výrobu bronzového modelu synagogy, který bude instalován na Palachově náměstí. Za projektem připravovaného památníku stojí Židovská obec Olomouc. Vyrobení 3D modelu synagogy finančně podpořila olomoucká radnice, sdělil dnes ČTK mluvčí magistrátu Michal Folta.

Nápad vytvořit památník vznikl v roce 2017 při rekonstrukci parkoviště na Palachově náměstí, které je na místě zničené synagogy. V jednom z rohů parkoviště vznikl prázdný prostor. "A ten přímo lákal k vytvoření památníku. Již od počátku se uvažovalo o 3D tisku modelu na Univerzitě Palackého a následném odlití do bronzu," uvedl Petr Papoušek z Židovské obce Olomouc.

Výroba plastového modelu si vyžádala 2300 hodin 3D tisku. Vytištěno bylo přibližně pět desítek dílů, které poté odborníci poskládali do podoby synagogy. Plastový vytištěný model synagogy bude znovu rozebrán a převezen do slévárny, která podle něj vytvoří matrice k odlití finálního bronzového modelu. "Pracovníci slévárny také koordinovali práci na modelu z 3D tiskárny, protože bylo důležité, na kterých místech budou spoje jednotlivých částí modelu. To je důležité proto, aby bylo možné začistit po odlití hrany jednotlivých částí," uvedl Folta.

Na tvorbě předlohy spolupracoval s experty z katedry geoinformatiky olomoucký sochař Jiří Žlebek. Autorem základní studie památníku na Palachově náměstí je architekt Michal Sborwitz. Při tvorbě virtuálního 3D modelu, který posloužil k výrobě formy pro bronzový odlitek, byla využita speciální aplikace. "Model vznikal na základě plánů nakreslených sochařem Jiřím Žlebkem v měřítku jedna ku jedné vůči plánovanému bronzovému modelu. Výhodou bylo, že synagoga je stranově souměrná, takže stačilo vymodelovat jednu její polovinu a tu druhou poté pouze horizontálně převrátit," řekl Stanislav Popelka z katedry geoinformatiky.

Židovská obec Olomouc má na projekt příslib velkého finančního daru od olomouckého rodáka Petera Briesse, který musel v dětství s rodiči z Olomouce utéct před nacisty. "Celkové náklady na odlití bronzového modelu a postavení památníku budou ale ještě vyšší, proto investor ještě hledá další zdroje. Předpokládá se, že památník vznikne během příštího roku," podotkl Folta.

Bronzový model synagogy o rozměrech 100 krát 60 krát 91 centimetrů bude na Palachově náměstí stát na kamenném soklu. Bývalou synagogu tam dnes připomíná pamětní deska na budově filozofické fakulty odhalená v roce 1990. "Jsem moc rád, že jsme mohli Židovské obci Olomouc s tímto bohulibým záměrem pomoct. Naši bývalí spoluobčané, kterým holokaust vzal úplně všechno včetně života, si takovou důstojnou připomínku zaslouží," uvedl primátor Mirek Žbánek (ANO).